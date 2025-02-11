Военным судьям за границей увеличат оклады

Непростая обстановка складывается почти во всех упомянутых регионах, где действуют российские военные суды, говорит директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Из-за натянутых отношений с Арменией проблемной становится обстановка вокруг российской военной базы в Гюмри, в то время как молдавский регион является приграничным к Украине, где идут боевые действия. В Таджикистане же российские военные находятся в близости от Афганистана, где власть с 2021 г. принадлежит представителям радикального движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Относительно стабильной является обстановка в Казахстане – по словам эксперта, военные объекты там «самые спокойные», так что, учитывая особый характер отношений России с Казахстаном, можно говорить, что введенные изменения в окладе военных судей там произошли «за компанию», резюмирует эксперт.