Военным судьям за границей увеличат оклады

Военным судьям за границей увеличат окладыПравительство одобрило законопроект, который коснется пяти военных судов за границей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 февраля одобрила инициативу Минюста о повышении окладов с 2026 г. судьям военных судов, находящихся за пределами России, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к комиссии. В законе «О статусе судей» предлагается предусмотреть в таких случаях повышение оклада на 50%. Одобрение проекта комиссией подтвердил «Ведомостям» источник в Белом доме.
Это повышение не зачтется при определении размера выходного пособия, ежемесячного пожизненного содержания и ежемесячного содержания по инвалидности (расчет будет произведен по ежемесячному денежному вознаграждению). Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сейчас за пределами территории Российской Федерации дислоцируется пять военных судов: 5-й гарнизонный военный суд в Республике Армении, 26-й и 40-й гарнизонные военные суды в Республике Казахстан, 80-й гарнизонный военный суд в Республике Молдове, 109-й гарнизонный военный суд в Республике Таджикистан.
По его словам, работа в военных судах, как и прохождение военной службы в воинских формированиях за российской границей, происходит в особых условиях и сопряжено с определенными сложностями, связанными с обустройством семей, обучением детей и получением медицинской помощи. Поэтому, подчеркнул Груздев, уровень социальной защищенности лиц, работающих в указанных военных судах, должен быть выше, чем у их коллег на территории России.
По словам члена общественного совета при Минобороны Руслана Пухова, поднять оклады военным судьям, обслуживающим российские контингенты за рубежом, давно пора, так как служба в этих местах связана с дополнительными рисками и расходами.
Непростая обстановка складывается почти во всех упомянутых регионах, где действуют российские военные суды, говорит директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Из-за натянутых отношений с Арменией проблемной становится обстановка вокруг российской военной базы в Гюмри, в то время как молдавский регион является приграничным к Украине, где идут боевые действия. В Таджикистане же российские военные находятся в близости от Афганистана, где власть с 2021 г. принадлежит представителям радикального движения «Талибан»
Как работают военные суды России за рубежом
Согласно закону «О военных судах», гарнизонный военный суд действует на территории, на которой дислоцируется один или несколько военных гарнизонов. В целях приближения правосудия к месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов федеральным законом в составе гарнизонного военного суда может быть образовано постоянное судебное присутствие, расположенное вне места постоянного пребывания суда. Постоянное судебное присутствие гарнизонного военного суда является обособленным подразделением суда и осуществляет его полномочия.
Как указывают авторы законопроекта, принятые в 2009 г. изменения законодательства о военных судах повлекли прекращение действия нормативных актов в отношении судей и работников 5, 80 и 109-го гарнизонных военных судов и никаких компенсационных выплат взамен установлено не было. При этом работа в этих военных судах осуществляется в более сложных условиях в силу напряженной внутренней ситуации в государстве пребывания.
Авторы инициативы также хотят в законе «О социальных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях Российской Федерации» исключить военные суды из понятия «воинские формирования», выведя таким образом и гарнизонные военные суды в Казахстане из сферы действия этого закона.
Для сравнения: материальное обеспечение у дипломатов за рубежом рассчитывается по-другому: для них предусмотрено денежное содержание в виде месячного оклада в валюте государства пребывания, размер которого устанавливается правительством Российской Федерации, и ежемесячные надбавки к окладу (тоже в валюте) за особые условия работы, размер которой устанавливается президентом. В случае направления сотрудника дипломатической службы на работу в загранучреждение МИДа на срок не менее одного года ему при переезде к месту работы также выплачивается подъемное пособие.