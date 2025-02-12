Министры обрисовали депутатам контуры новой стратегии образования до 2036 года

В новой образовательной стратегии нужно продолжить сближение среднего профессионального и высшего образования, отметил Фальков. Лучшим выпускникам колледжей следует дать возможность поступать на сокращенные программы высшего образования для повышения квалификации, но только по очной программе, сказал он. Около 30% окончивших колледжи поступают в вуз, при этом большинство из таких студентов (90%) выбрали заочную форму обучения, уточнил Фальков. По его словам, многие из них учатся на инженерных направлениях. «Эту ситуацию надо менять, отсекая траекторию некачественного инженерного образования», – сказал министр. Правительство также предлагает создать новую модель начального профессионального образования. Обучение по таким программам будут проводить по приоритетным для регионов рабочим специальностям, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.