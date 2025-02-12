Министры обрисовали депутатам контуры новой стратегии образования до 2036 года

Министры обрисовали депутатам контуры новой стратегии образования до 2036 годаПланируется повысить зарплаты учителям, а детей воспитать по единой патриотической программе
В российской стратегии развития образования до 2036 г. расширят материальную поддержку преподавателям вузов и учителям школ, а для молодежи всех возрастов создадут единую воспитательную программу, основанную на традиционных нравственных ценностях. О таких целях документа во время правительственного часа депутатам Госдумы рассказали руководители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.
Во главу угла новой стратегии Минобрнауки поставит преподавателей вузов, заявил глава ведомства Валерий Фальков. «Сосредоточим внимание на мерах социальной поддержки, системе материальных стимулов, повышении квалификации и, конечно, снижении разного рода нагрузки», – сказал он. В стратегию также включат повышение зарплат и снижение рабочей нагрузки для школьных учителей, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом должны быть предусмотрены отложенные вознаграждения педагогов за успехи их выпускников.
Ведомства также планируют сблизить уровни образования и воспитания. Этапы обучения молодых людей пока не представляют собой единой системы, рассказали министры. В России нужно выстроить и единое воспитательное пространство «на всех этапах взросления человека», подчеркнул глава Росмолодежи Григорий Гуров. Сложная структура распределения полномочий между ведомствами «приводит к несогласованности воспитательной работы с молодежью», сказал он. Приоритет такой работы – развитие духовно-нравственных ценностей, отметил Гуров. По единой воспитательной программе начнут работать и детские лагеря в России, говорил Кравцов. Проект такой программы сейчас разрабатывает Минпросвещения, напомнил он.
В новой образовательной стратегии нужно продолжить сближение среднего профессионального и высшего образования, отметил Фальков. Лучшим выпускникам колледжей следует дать возможность поступать на сокращенные программы высшего образования для повышения квалификации, но только по очной программе, сказал он. Около 30% окончивших колледжи поступают в вуз, при этом большинство из таких студентов (90%) выбрали заочную форму обучения, уточнил Фальков. По его словам, многие из них учатся на инженерных направлениях. «Эту ситуацию надо менять, отсекая траекторию некачественного инженерного образования», – сказал министр. Правительство также предлагает создать новую модель начального профессионального образования. Обучение по таким программам будут проводить по приоритетным для регионов рабочим специальностям, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Все только начинается
Для разработки новой образовательной стратегии около 1500 экспертов проанализировали примерно 600 документов «от Российской империи до наших дней», заявил на правчасе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом работа над самим документом только начинается, уточнил там же глава Минобрнауки Валерий Фальков. Проект стратегии совет при президенте по науке и образованию рассмотрит во втором полугодии 2025 г., сказал Чернышенко.
Одной из проблем, которую планируется решать в новой образовательной стратегии, является неравенство возможностей развития среди школьников, дополнил Кравцов. Минпросвещения займется «синхронизацией» образовательной программы и содержания единого государственного экзамена. Это поможет снизить зависимость от репетиторов и сократит учебную нагрузку на школьников, считает министр.
Минпросвещения также продолжит развивать единую общеобразовательную программу. Ведомство уже получило рукописи новых учебников по обществознанию для 10–11-х классов. «Они ориентированы не на либеральные, а на традиционные ценности», – отметил Кравцов. Единые учебники по всем школьным предметам ведомство планирует подготовить до 2029 г., говорил он в ноябре 2024 г. При этом уже 1 сентября 2026 г. все школы перейдут на государственные учебники по истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре России, дополнил он на правчасе.
Преподавателей школ поощряют за заслуги их выпускников через присвоение званий заслуженного или народного учителя РФ и министерства могли бы расширить практику присвоения таких званий и ввести обязательные доплаты по ним, считает директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. Он также отметил, что при оценке вклада учителя в заслуги выпускника нужно использовать «более тонкие методы», которые учитывают другие факторы, влияющие на результаты обучения. В их числе образование родителей, социальный капитал и доход семьи ребенка.
На обсуждении стратегии образования в Госдуме министры не упомянули вопросы психологического здоровья школьников и предотвращения рискованного поведения учащихся, отметил в беседе с «Ведомостями» Косарецкий. При этом в других обсуждениях стратегии эти вопросы затрагивались и они должны быть включены в стратегию, считает эксперт.