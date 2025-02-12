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Министры обрисовали депутатам контуры новой стратегии образования до 2036 года

Планируется повысить зарплаты учителям, а детей воспитать по единой патриотической программе
Виталий Крюков
Традиционные ценности будут пронизывать воспитательную программу от детского сада до вуза, обещают в правительстве
Традиционные ценности будут пронизывать воспитательную программу от детского сада до вуза, обещают в правительстве / Алексей Орлов / Ведомости

В российской стратегии развития образования до 2036 г. расширят материальную поддержку преподавателям вузов и учителям школ, а для молодежи всех возрастов создадут единую воспитательную программу, основанную на традиционных нравственных ценностях. О таких целях документа во время правительственного часа депутатам Госдумы рассказали руководители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.

Во главу угла новой стратегии Минобрнауки поставит преподавателей вузов, заявил глава ведомства Валерий Фальков. «Сосредоточим внимание на мерах социальной поддержки, системе материальных стимулов, повышении квалификации и, конечно, снижении разного рода нагрузки», – сказал он. В стратегию также включат повышение зарплат и снижение рабочей нагрузки для школьных учителей, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом должны быть предусмотрены отложенные вознаграждения педагогов за успехи их выпускников.

Ведомства также планируют сблизить уровни образования и воспитания. Этапы обучения молодых людей пока не представляют собой единой системы, рассказали министры. В России нужно выстроить и единое воспитательное пространство «на всех этапах взросления человека», подчеркнул глава Росмолодежи Григорий Гуров. Сложная структура распределения полномочий между ведомствами «приводит к несогласованности воспитательной работы с молодежью», сказал он. Приоритет такой работы – развитие духовно-нравственных ценностей, отметил Гуров. По единой воспитательной программе начнут работать и детские лагеря в России, говорил Кравцов. Проект такой программы сейчас разрабатывает Минпросвещения, напомнил он.

В новой образовательной стратегии нужно продолжить сближение среднего профессионального и высшего образования, отметил Фальков. Лучшим выпускникам колледжей следует дать возможность поступать на сокращенные программы высшего образования для повышения квалификации, но только по очной программе, сказал он. Около 30% окончивших колледжи поступают в вуз, при этом большинство из таких студентов (90%) выбрали заочную форму обучения, уточнил Фальков. По его словам, многие из них учатся на инженерных направлениях. «Эту ситуацию надо менять, отсекая траекторию некачественного инженерного образования», – сказал министр. Правительство также предлагает создать новую модель начального профессионального образования. Обучение по таким программам будут проводить по приоритетным для регионов рабочим специальностям, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Все только начинается

Для разработки новой образовательной стратегии около 1500 экспертов проанализировали примерно 600 документов «от Российской империи до наших дней», заявил на правчасе вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом работа над самим документом только начинается, уточнил там же глава Минобрнауки Валерий Фальков. Проект стратегии совет при президенте по науке и образованию рассмотрит во втором полугодии 2025 г., сказал Чернышенко.

Одной из проблем, которую планируется решать в новой образовательной стратегии, является неравенство возможностей развития среди школьников, дополнил Кравцов. Минпросвещения займется «синхронизацией» образовательной программы и содержания единого государственного экзамена. Это поможет снизить зависимость от репетиторов и сократит учебную нагрузку на школьников, считает министр.

Минпросвещения также продолжит развивать единую общеобразовательную программу. Ведомство уже получило рукописи новых учебников по обществознанию для 10–11-х классов. «Они ориентированы не на либеральные, а на традиционные ценности», – отметил Кравцов. Единые учебники по всем школьным предметам ведомство планирует подготовить до 2029 г., говорил он в ноябре 2024 г. При этом уже 1 сентября 2026 г. все школы перейдут на государственные учебники по истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре России, дополнил он на правчасе.

Преподавателей школ поощряют за заслуги их выпускников через присвоение званий заслуженного или народного учителя РФ и министерства могли бы расширить практику присвоения таких званий и ввести обязательные доплаты по ним, считает директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. Он также отметил, что при оценке вклада учителя в заслуги выпускника нужно использовать «более тонкие методы», которые учитывают другие факторы, влияющие на результаты обучения. В их числе образование родителей, социальный капитал и доход семьи ребенка.

На обсуждении стратегии образования в Госдуме министры не упомянули вопросы психологического здоровья школьников и предотвращения рискованного поведения учащихся, отметил в беседе с «Ведомостями» Косарецкий. При этом в других обсуждениях стратегии эти вопросы затрагивались и они должны быть включены в стратегию, считает эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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