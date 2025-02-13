КС признал законным право военных на повторное бесплатное жилье

КС 18 октября принял к рассмотрению жалобу подполковника Юлии Митрофановой, которая оспаривала ст. 15 п. 14 закона о статусе военнослужащих, писали «Ведомости». Митрофанова в 2002 г. поступила на военную службу. Будучи также и женой военнослужащего, после его гибели она вместе с сыном в 2013 г. получила льготную квартиру в Ростове-на-Дону. Семь лет спустя Митрофанова ее приватизировала в равных долях с сыном. Позже ее перевели для дальнейшего прохождения службы в Санкт-Петербург, и в 2017 г. она передала свою долю в собственность сыну. По новому месту службы она жильем для постоянного проживания не обеспечивалась, других квартир в собственности не имела.