КС признал законным право военных на повторное бесплатное жилье

КС признал законным право военных на повторное бесплатное жильеСуд указал на особый статус такой категории граждан в отношениях с государством
Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Основному закону нормы, которые препятствовали повторному получению бесплатного жилья военнослужащими, в случае если оно уже было выдано рано. Как следует из опубликованного 12 февраля постановления, действующее законодательство допускает «произвольное толкование» права на предоставление предусмотренных законом жилищных гарантий.
КС 18 октября принял к рассмотрению жалобу подполковника Юлии Митрофановой, которая оспаривала ст. 15 п. 14 закона о статусе военнослужащих, писали «Ведомости». Митрофанова в 2002 г. поступила на военную службу. Будучи также и женой военнослужащего, после его гибели она вместе с сыном в 2013 г. получила льготную квартиру в Ростове-на-Дону. Семь лет спустя Митрофанова ее приватизировала в равных долях с сыном. Позже ее перевели для дальнейшего прохождения службы в Санкт-Петербург, и в 2017 г. она передала свою долю в собственность сыну. По новому месту службы она жильем для постоянного проживания не обеспечивалась, других квартир в собственности не имела.
После достижения выслуги в 20 лет заявитель получила самостоятельное право на обеспечение жильем и обратилась в жилищную комиссию войсковой части с просьбой поставить ее на учет как нуждающуюся. Комиссия ей отказала, и Митрофанова подала иск. Суды его не приняли, из-за того что она якобы уже реализовала свое право на жилищное обеспечение. Заявитель подчеркивает, что законодательством предусмотрено повторное обеспечение военнослужащих жильем при наличии ряда условий. К ним относятся, в частности, случаи, при которых военный ранее уже был обеспечен жильем в качестве члена семьи военнослужащего (ст. 15 закона о статусе военнослужащих).
Обеспечивая военнослужащих жильем, законодатель учитывал, что их служба связана с обеспечением обороны и безопасности страны, что предопределяет «особый статус военнослужащих и обязанности государства по отношению к ним», говорится в вынесенном постановлении.
Согласно закону о статусе военнослужащих их льготное обеспечение жильем за счет государства осуществляется по общему правилу один раз. В 2019 г., напоминает КС, в этот закон внесли поправку, которая позволила обеспечивать военнослужащих жильем за счет государства, даже если они уже обеспечивались им в качестве членов семьи других военнослужащих. Но, обращает внимание суд, это изменение не затронуло текст оспариваемых норм, сохранение которых «затрудняет восприятие воли законодателя и приводит к нарушению конституционного требования ясного, целостного и непротиворечивого регулирования». Более того, несогласованность положений оспариваемого закона усугубляется действием подзаконных актов, которые не учитывают законодательных нововведений, говорится там же.
Таким образом, КС установил, что «разбалансированность принятых в разное время положений закона и подзаконных актов препятствует единству практики при установлении права на повторное обеспечение жилым помещением таких военнослужащих, что нарушает конституционные принципы равенства и справедливости», следует из текста постановления. Неоднозначность действующего регулирования препятствует определенному и предсказуемому установлению прав военнослужащих, «а иногда и прямо противоречит букве и духу более позднего закона в нарушение общеправового принципа отмены более поздним законом ранее принятого закона».
Суд указал законодателю и правительству внести необходимые изменения в нормативное регулирование. До этого действующий закон не может препятствовать военнослужащим получать повторно бесплатное жилье, уточняется в постановлении. Дела заявителей подлежат пересмотру.
Хотя проблема с повторным получением жилья военными и членами их семей не ключевая в отечественной системе права, она остается сегодня актуальной, поскольку касается многочисленной группы граждан, которые связаны с военной службой, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. До постановления КС сложности заключались в том, что способ, при помощи которого законодатель изложил в законе оспоренные нормы, не давал возможности ясного толкования. «Многие граждане, имевшие право на получение жилья по нормам законодательства о статусе военнослужащих, все равно сталкивались с отказами во всех судебных инстанциях», – говорит он. Теперь же суд прямо указал на недопустимость произвольного толкования права на предоставление жилищных гарантий военнослужащим, ранее обеспеченным жилыми помещениями, подчеркнул Галанцев.
Суд принял во внимание новое законодательное регулирование для укрепления жилищных гарантий военнослужащих и «как бы преодолел свою позицию о том, что однократное предоставление бесплатного жилья не ограничивает права граждан на жилище», говорит старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова. Тем самым КС подтвердил недопустимость смешения разных статусов военнослужащего: когда право на жилье производно от прав других лиц и когда оно возникает у самого военнослужащего, добавила она. «Закрепление этого подхода на уровне КС будет способствовать решению проблемы противоречия как в правовом регулировании, так и в правоприменительной практике», – уверена Даова.
В целом защита социальных прав, в том числе прав военнослужащих, – главный тренд текущей практики КС, обращает внимание юрист. Еще 21 февраля 2024 г., вспоминает она, председатель КС Валерий Зорькин сказал, что сейчас обращения военнослужащих находятся на особом контроле. В дальнейшем потребуется полноценная единообразная корректировка законодательства и подзаконных норм, чтобы, с одной стороны, обеспечить защищенность военнослужащих, а с другой – избежать возможных злоупотреблений в этом вопросе, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.