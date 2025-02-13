Эксперимент со сдачей всего двух ОГЭ могут масштабировать

Законопроект также предполагает разделение бюджетных мест в колледжах и техникумах для поступающих из региона, в котором расположена образовательная организация, и для абитуриентов, прибывших из других субъектов. На пленарном заседании депутатов заинтересовал вопрос, сохранится ли возможность у девятиклассников из Московской и Ленинградской областей поступать в столичные профессионально-технические училища. Но прямого ответа на этот вопрос Белых так и не дала. Зато рассказала, по какому принципу отбирались субъекты – участники эксперимента. По ее словам, эксперимент проводится как раз для того, чтобы понять, как работает предложенный механизм, какие порядки организации работы нужно предусмотреть. Отобранные регионы различаются своим экономическим положением: помимо столицы (Москва) это промышленный субъект РФ (Тюменская обл.), сельскохозяйственный регион (Ростовская обл.) и небольшой субъект (Северная Осетия).