Эксперимент со сдачей всего двух ОГЭ могут масштабировать

Эксперимент со сдачей всего двух ОГЭ могут масштабироватьСубъекты – участники эксперимента смогут снижать порог минимального балла для успешной аттестации
Депутаты Госдумы (ГД) приняли в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) вместо четырех. Изменения затронут школьников из пяти регионов, планирующих получить среднее профессиональное образование (СПО). Для увеличения числа поступающих в техникумы и колледжи субъекты смогут снижать порог минимального балла, необходимого для успешной итоговой аттестации. Сейчас его устанавливает Рособрнадзор.
В случае принятия закона такой механизм в рамках эксперимента будет введен в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях и Северной Осетии. Впрочем, как отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, перечень субъектов, участвующих в эксперименте, ко второму чтению может быть расширен. По его словам, с такой инициативой обращаются сами субъекты. «Там много регионов, губернатор Краснодарского края обратился», – сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме. С предложением включить в эксперимент Свердловскую и Нижегородскую области на заседании выступили представители этих субъектов в нижней палате.
Дискуссию вызвала модель, позволяющая регионам самостоятельно устанавливать минимальные баллы для получения аттестата, а также определять востребованные профессии и организовывать дополнительные вступительные испытания при поступлении в колледжи. Мнения депутатов разделились. Разработчики проекта утверждали, что в документе речь идет о либерализации подхода к определению результатов ОГЭ и расширении возможностей для получения профессионального образования. По словам заместителя председателя ГД Виктории Абрамченко («Единая Россия»), регулирование минимальных баллов позволит сделать так, что «ни один ребенок не будет потерян» и сможет получить профессию. Соавтор законопроекта, председатель комитета по просвещению Ирина Белых («Единая Россия») отметила, что около 1000 школьников повторно отправляются в 9-й класс из-за незачета на экзаменах.
Согласно прогнозу потребностей экономики в кадрах Минтруда до 2030 г., две трети новых рабочих мест должны будут занять люди с СПО, напомнила возглавляющая рабочую группу по вопросам развития СПО Абрамченко. Дефицит рабочей силы ожидается в обрабатывающей промышленности, строительной и транспортной отраслях, отметила она. Поступление в учреждения СПО происходит на основе средней оценки в аттестате. По мнению профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, сокращение числа экзаменов позволит школьникам, планирующим поступать в колледж, сосредоточиться на повышении среднего балла.
В противовес разработчикам проекта выступали парламентарии, высказывавшие опасения о возможном противоречии законодательной инициативы Конституции РФ. Чаще всего на этот счет высказывались представители фракции КПРФ. В частности, первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) заявил, что будет «решительно голосовать против» проекта. Несмотря на то что 55 депутатов не поддержали законодательную инициативу во время голосования, высказавшихся «за» оказалось большинство – 361 парламентарий (двое воздержались).
Основным законом гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования и СПО, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Рассматриваемый законопроект, насколько позволяет судить его содержание по итогам первого чтения в Госдуме, это право не ограничивает и с ним не конфликтует, считает он. О противоречии нормам Конституции РФ можно было бы говорить, например, если бы положения законопроекта как-либо ограничивали доступ к образованию, лишали права сдавать ОГЭ и т. д., сказал «Ведомостям» Галанцев. «Здесь же подобных правовых нестыковок нет», – заключил он.
Законопроект также предполагает разделение бюджетных мест в колледжах и техникумах для поступающих из региона, в котором расположена образовательная организация, и для абитуриентов, прибывших из других субъектов. На пленарном заседании депутатов заинтересовал вопрос, сохранится ли возможность у девятиклассников из Московской и Ленинградской областей поступать в столичные профессионально-технические училища. Но прямого ответа на этот вопрос Белых так и не дала. Зато рассказала, по какому принципу отбирались субъекты – участники эксперимента. По ее словам, эксперимент проводится как раз для того, чтобы понять, как работает предложенный механизм, какие порядки организации работы нужно предусмотреть. Отобранные регионы различаются своим экономическим положением: помимо столицы (Москва) это промышленный субъект РФ (Тюменская обл.), сельскохозяйственный регион (Ростовская обл.) и небольшой субъект (Северная Осетия).
Действующая редакция проекта предполагает, что закон вступит в силу с момента официального опубликования и будет действовать до 31 декабря 2025 г. Если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его могут распространить по всей стране, отмечал Володин в своем Telegram-канале 26 января.