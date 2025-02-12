Госдума приняла в первом чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам

Что такое ОГЭ

ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе. Является частью государственной итоговой аттестации. Школьники, успешно сдавшие экзамены, получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору.