Госдума приняла в первом чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. девятиклассникам сдавать в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) только два обязательных предмета – русский язык и математику.
В эксперименте участвуют пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Ростовская области, а также Северная Осетия. Но число желающих подключиться к пилотному проекту гораздо больше, отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, ко второму чтению список регионов-участников эксперимента может быть расширен. Если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его могут распространить по всей стране, отмечал Володин в своем Telegram-канале 26 января.
Что такое ОГЭ
ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе. Является частью государственной итоговой аттестации. Школьники, успешно сдавшие экзамены, получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору.
Межфракционный законопроект был внесен в нижнюю палату 17 января. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и число поступающих в организации среднего профессионального образования (СПО).
Прием в техникумы и колледжи предлагается проводить с учетом результатов ОГЭ. Минимальное количество баллов по двум обязательным предметам, требуемое для успешной сдачи государственной итоговой аттестации и получения аттестата об основном общем образовании, будут определять региональные министерства и департаменты образования. Сейчас это делает Рособрнадзор.
Проект также предполагает разделение бюджетных мест в колледжах и техникумах для поступающих из региона, в котором расположена образовательная организация, и для абитуриентов, прибывших из других субъектов.
Для продолжения обучения в школе механизм остается прежним: в конце 9 класса потребуется сдать экзамены по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум дисциплинам по выбору.