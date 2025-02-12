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Госдума приняла в первом чтении проект о сдаче ОГЭ только по двум предметам

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. девятиклассникам сдавать в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) только два обязательных предмета – русский язык и математику.

В эксперименте участвуют пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Ростовская области, а также Северная Осетия. Но число желающих подключиться к пилотному проекту гораздо больше, отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, ко второму чтению список регионов-участников эксперимента может быть расширен. Если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его могут распространить по всей стране, отмечал Володин в своем Telegram-канале 26 января.

Что такое ОГЭ

ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе. Является частью государственной итоговой аттестации. Школьники, успешно сдавшие экзамены, получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору.

Межфракционный законопроект был внесен в нижнюю палату 17 января. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и число поступающих в организации среднего профессионального образования (СПО).

Прием в техникумы и колледжи предлагается проводить с учетом результатов ОГЭ. Минимальное количество баллов по двум обязательным предметам, требуемое для успешной сдачи государственной итоговой аттестации и получения аттестата об основном общем образовании, будут определять региональные министерства и департаменты образования. Сейчас это делает Рособрнадзор.

Проект также предполагает разделение бюджетных мест в колледжах и техникумах для поступающих из региона, в котором расположена образовательная организация, и для абитуриентов, прибывших из других субъектов.

Для продолжения обучения в школе механизм остается прежним: в конце 9 класса потребуется сдать экзамены по двум обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум дисциплинам по выбору.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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