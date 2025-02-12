Якушев призвал не политизировать тему ЕГЭ

В начале января в Минобрнауки сообщили, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 г. Уточнялось, что студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил в конце декабря 2024 г., что в российских университетах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.