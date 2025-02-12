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Якушев призвал не политизировать тему ЕГЭ

Комиссия генсовета «Единой России» обсудила снижение нагрузки на школьников
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

12 февраля состоялось заседание комиссии генсовета «Единой России» (ЕР) по образованию и науке, где были представлены предложения для включения в новую стратегию развития образования. В дискуссии секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев призвал участвовать всех, поскольку развитие образования – тема всенародная. О том, с какими предложениями выступили в правящей партии, – в материале «Ведомостей».

Обсуждение началось со школы и ЕГЭ. Якушев отметил «политизированность» обсуждения темы итоговой аттестации. Он предложил решить: «либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему, либо отказываемся от него». В случае отказа, продолжил Якушев, в новой стратегии должен быть предложен аналог итоговой аттестации школьников.

Секретарь генсовета партии считает, что нагрузку на школьников в виде роста числа обязательных предметов и объемов домашних заданий стоит снизить. Также следует сбалансировать оплату труда учителей. В том числе обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, связанной с дополнительной отчетностью и бюрократическими процедурами. «Для решения этой задачи в соответствии с поручением президента по итогам послания [Федеральному собранию] в ряде регионов тестируется новая модель оплаты труда учителей. Со следующего года система будет внедряться повсеместно», – рассказал Якушев.

Отражение в стратегии развития образования должна найти и часть вознаграждения за труд преподавателей вузов в соответствии со вкладом в процесс обучения. По версии секретаря генсовета ЕР, мера может стать одним из критериев эффективности работы руководства высших учебных заведений.

Вместе с этим «Единая Россия» намерена сформировать рейтинг качества образования вузов и колледжей, продолжил Якушев: «Это будет хорошим толчком для того, чтобы вузы развивались и качество образования в них росло». На заседании выступила и глава комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Она считает важным включение в основу стратегии вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания.

11 февраля члены правительства встретились с депутатами Госдумы в рамках правительственного часа. Руководители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи представили положения стратегии развития образования до 2036 г. В частности, планируется расширение материальной поддержки преподавателям вузов и учителям школ, для молодежи всех возрастов могут создать единую воспитательную программу, основанную на традиционных нравственных ценностях и др.

В Минобрнауки отметили, что в новой стратегии стоит продолжить сближение среднего профессионального и высшего образования – лучшим выпускникам колледжей следует дать возможность поступать на сокращенные программы высшего образования для повышения квалификации. Такая возможность выпускникам колледжей может стать доступна только по очной программе.

В начале января в Минобрнауки сообщили, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 г. Уточнялось, что студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил в конце декабря 2024 г., что в российских университетах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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