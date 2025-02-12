Якушев призвал не политизировать тему ЕГЭ

Якушев призвал не политизировать тему ЕГЭКомиссия генсовета «Единой России» обсудила снижение нагрузки на школьников
12 февраля состоялось заседание комиссии генсовета «Единой России» (ЕР) по образованию и науке, где были представлены предложения для включения в новую стратегию развития образования. В дискуссии секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев призвал участвовать всех, поскольку развитие образования – тема всенародная. О том, с какими предложениями выступили в правящей партии, – в материале «Ведомостей».
Обсуждение началось со школы и ЕГЭ. Якушев отметил «политизированность» обсуждения темы итоговой аттестации. Он предложил решить: «либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему, либо отказываемся от него». В случае отказа, продолжил Якушев, в новой стратегии должен быть предложен аналог итоговой аттестации школьников.
Секретарь генсовета партии считает, что нагрузку на школьников в виде роста числа обязательных предметов и объемов домашних заданий стоит снизить. Также следует сбалансировать оплату труда учителей. В том числе обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, связанной с дополнительной отчетностью и бюрократическими процедурами. «Для решения этой задачи в соответствии с поручением президента по итогам послания [Федеральному собранию] в ряде регионов тестируется новая модель оплаты труда учителей. Со следующего года система будет внедряться повсеместно», – рассказал Якушев.
Отражение в стратегии развития образования должна найти и часть вознаграждения за труд преподавателей вузов в соответствии со вкладом в процесс обучения. По версии секретаря генсовета ЕР, мера может стать одним из критериев эффективности работы руководства высших учебных заведений.
Вместе с этим «Единая Россия» намерена сформировать рейтинг качества образования вузов и колледжей, продолжил Якушев: «Это будет хорошим толчком для того, чтобы вузы развивались и качество образования в них росло». На заседании выступила и глава комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Она считает важным включение в основу стратегии вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания.
11 февраля члены правительства встретились с депутатами Госдумы в рамках правительственного часа. Руководители Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи представили положения стратегии развития образования до 2036 г. В частности, планируется расширение материальной поддержки преподавателям вузов и учителям школ, для молодежи всех возрастов могут создать единую воспитательную программу, основанную на традиционных нравственных ценностях и др.
В Минобрнауки отметили, что в новой стратегии стоит продолжить сближение среднего профессионального и высшего образования – лучшим выпускникам колледжей следует дать возможность поступать на сокращенные программы высшего образования для повышения квалификации. Такая возможность выпускникам колледжей может стать доступна только по очной программе.
В начале января в Минобрнауки сообщили, что российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 г. Уточнялось, что студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил в конце декабря 2024 г., что в российских университетах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.