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Вузы РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить их освоение
Ведомости

Российские вузы перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 г., сообщили «РИА Новости» в Минобрнауки.

«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 г.», – рассказали в ведомстве, добавив, что к этому сроку будут подготовлены и утверждены соответствующие правовые акты.

При этом студенты, обучающиеся по уже действующим образовательным программам, смогут завершить освоение тех программ, на которые они поступали.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил в конце декабря 2024 г. на совещании с ректорами российских вузов, что 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования. В российских университетах, по его словам, ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.

В 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указы о стратегии научно-технологического развития России и национальных целях развития страны. На реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 г. из федерального бюджета будет направлено более 1,4 трлн руб., что на 7% больше, чем в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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