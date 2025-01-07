Вузы РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков говорил в конце декабря 2024 г. на совещании с ректорами российских вузов, что 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования. В российских университетах, по его словам, ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры.