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Внимание школьников и студентов 14 февраля смещают на День книгодарения

Соцсети пестрят постами о нем, но и День влюбленных остается для молодежи праздником
Екатерина Дорофеева
Максим Григорьев / ТАСС
Максим Григорьев / ТАСС

Во многих школах, колледжах и вузах России 14 февраля празднуют День книгодарения, следует из анонсов образовательных учреждений в социальных сетях. Среди регионов, отмечающих день любви к книгам и чтению, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Нижегородская, Новосибирская, Амурская, Тульская области, а также республики Татарстан, Крым, Коми и др. В учебных заведениях проходят тематические мероприятия: мастер-классы по ремонту книг и иллюстрированию, викторины и квесты.

В Липецком колледже индустрии сервиса, например, под тематическое мероприятие выделили отдельное занятие, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к учебному заведению. Обучающиеся должны были 13 февраля принести по книге и «парадно одеться», рассказал он. Акция в честь Дня книгодарения также проводится в Новосибирском государственном техническом университете, сообщил студент этого вуза.

Большинство россиян не слышали о Дне книгодарения до февраля 2025 г. (72%), следует из опроса аналитического центра НАФИ и издательского холдинга «Эксмо-АСТ», писал ТАСС. В нем приняли участие 4970 респондентов старше 14 лет из всех субъектов России. Больше всего о Дне книгодарения информированы подростки 14–17 лет и молодые люди до 24 лет, говорится в исследовании.

Международный день дарения книг указан и в расписании, которое выдается депутатам «Единой России» на неделю. Мероприятия с чтением книг устраиваются регулярно, заверила «Ведомости» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). «Чтение – это то, что должно сопровождать не один день человека», – отметила она.

14 февраля отмечается еще один праздник – День святого Валентина. В некоторых школах учителя самостоятельно приняли решение ограничить мероприятия, связанные с ним, рассказали «Ведомостям» преподаватель из Москвы и представитель родительского комитета школы из Челябинской области. Но так происходит не везде: в другой столичной школе, расположенной в районе Раменки, установили коробку для валентинок, хотя официального мероприятия в честь праздника и не планируется.

Большая часть представителей молодого поколения, родившихся в 2001 г. и позже, считают День всех влюбленных праздником (52%). Это следует из февральского телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 совершеннолетних.

Что касается всего населения России, сейчас только треть граждан (30%) считает День святого Валентина праздником. Разница ощутима: 20 лет назад, в 2005 г., таких был 51%. Падение популярности можно связать с тем, что в обществе возрождается «интерес к исконно русской культуре и обращению к национальной идентичности», отмечают социологи ВЦИОМа. Другое объяснение – усталость общества от коммерциализации чувств, говорится в результатах опроса.

Праздник – это определенный набор социокультурных привычек и паттернов поведения, пояснил директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Чтобы День книгодарения или любая другая дата прижилась, вокруг нее нужно выстроить определенную мифологию и системно ее поддерживать хотя бы в течение одного поколения, отметил он. «Тот же День святого Валентина, по данным опроса, интересует россиян ограниченно, а вокруг него мифология выстраивалась у нас почти 30 лет», – заявил «Ведомостям» Ермолаев.

«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежь и департамент СМИ и рекламы Москвы с просьбой уточнить, была ли с их стороны инициатива провести в учебных заведениях День книгодарения, а также были ли распоряжения о том, что День влюбленных праздновать не нужно.

В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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