Внимание школьников и студентов 14 февраля смещают на День книгодарения

Праздник – это определенный набор социокультурных привычек и паттернов поведения, пояснил директор по развитию «ВЦИОМ-консалтинга» Даниил Ермолаев. Чтобы День книгодарения или любая другая дата прижилась, вокруг нее нужно выстроить определенную мифологию и системно ее поддерживать хотя бы в течение одного поколения, отметил он. «Тот же День святого Валентина, по данным опроса, интересует россиян ограниченно, а вокруг него мифология выстраивалась у нас почти 30 лет», – заявил «Ведомостям» Ермолаев.