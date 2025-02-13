День святого Валентина: история и традиции праздника

День святого Валентина: история и традиции праздникаГде отмечают День всех влюбленных и что на него дарят
14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных. В этот праздник принято признаваться в любви, дарить любовные записки («валентинки»), а также оказывать знаки внимания в виде цветов, конфет и других подарков.
Как появился День святого Валентина
По одной из версий, праздник появился благодаря священномученику Валентину Интерамскому. В III в. римский император Клавдий II Готский издал указ, запрещающий мужчинам жениться. Он был убежден, что брак – главный «враг» для армии, поскольку женатые солдаты думают не о стране и победах, а о своих семьях. Впрочем, повлиять на чувства подданых он не смог: они продолжали влюбляться. На помощь пришел епископ города Интерамны Валентин, не побоявшийся императорского гнева. Он тайно венчал влюбленных, а также мирил поссорившихся, дарил цветы и писал любовные послания.
Император узнал о «преступной» деятельности священника и приговорил его к казни. Приговор был исполнен 14 февраля 269 г. Как гласит легенда, епископ испытывал чувства к дочке тюремщика, которой вернул зрение, и перед смертью написал ей записку с признанием в любви, завершив ее словами: «Твой Валентин».
Спустя 200 лет священник был канонизирован как христианский мученик, пострадавший за веру. В 496 г. папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В Западной Европе День всех влюбленных стал широко отмечаться с XIII в., в США – с XVIII в.
Как отмечают 14 февраля в разных странах мира
День святого Валентина популярен среди жителей США, Канады, Австралии, Аргентины и многих стран Европы. Также его отмечают в Южной Корее и на Филиппинах. Для жителей Финляндии 14 февраля – это день друзей, который принято проводить не только в компании возлюбленных, но и товарищей. В Японии этот праздник считается «мужским»: подарки своим избранникам преподносят девушки (преимущественно шоколад). В Исландии, где символом страсти считается пламя, 14 февраля разводят костры, а парни и девушки пытаются разжечь «огонь любви», надевая друг другу на шею угольки и камушки.
Есть страны, где День всех влюбленных запрещен. Среди них – Саудовская Аравия, Пакистан, Малайзия, Иран и другие. Местные власти следят за тем, чтобы символы праздника не появлялись в общественных местах, а товары вроде сердечек, купидонов, красных роз и плюшевых медведей, не продавались в магазинах.
День святого Валентина в России
Интерес ко Дню всех влюбленных в России появился в 1990-х. Однако еще на Руси 14 февраля девушки гадали на суженого. В этот день православная церковь чтит память святого мученика Трифона Апамейского, молясь о покровительстве семье, мире и любви между супругами. Отметим, что на Руси был свой аналог Дня всех влюбленных – День памяти святых Петра и Февронии, который отмечается 8 июля. В 2008 г. к нему был приурочен государственный праздник – День семьи, любви и верности.
14 февраля раньше называли «птичьей свадьбой», поскольку считалось, что именно в это время птицы выбирали себе пару. Существовало множество примет, например, если над головой девушки пролетел воробей, то она выйдет замуж за бедного, но хорошего парня, а если увидела снегиря, то за человека состоятельного.
В Российской империи люди отмечали эту дату, несмотря на запреты православной церкви. Молодые люди отправляли своим возлюбленным валентинки из кружева или шелка, украшенные цветами. В этот день было принято устраивать балы, особенно в тех домах, где проживало много девушек на выданье.
Что дарят на День влюбленных
Наиболее известной традицией Дня всех влюбленных является отправка «валентинок», то есть записок с любовными посланиями. Обычно это открытка в форме сердца в красных или розовых тонах. Самая старая «валентинка» датирована 1477 г. Она была найдена в одной из британских библиотек.
Французы на День святого Валентина дарят своим возлюбленным драгоценности, а датчане обмениваются засушенными белыми цветами. В Германии девушкам преподносят любые красные цветы, а в Австрии – исключительно красные розы.