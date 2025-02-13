День святого Валентина: история и традиции праздника

Интерес ко Дню всех влюбленных в России появился в 1990-х. Однако еще на Руси 14 февраля девушки гадали на суженого. В этот день православная церковь чтит память святого мученика Трифона Апамейского, молясь о покровительстве семье, мире и любви между супругами. Отметим, что на Руси был свой аналог Дня всех влюбленных – День памяти святых Петра и Февронии, который отмечается 8 июля. В 2008 г. к нему был приурочен государственный праздник – День семьи, любви и верности.