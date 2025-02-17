Правительство одобрило распределение отчислений букмекеров через фонд Минспорта

Правительство одобрило распределение отчислений букмекеров через фонд МинспортаНо ведомству потребуется устранить неясности об имущественных взносах в пользу организации
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 17 февраля одобрила инициативу Минспорта о распределении целевых отчислений букмекеров на развитие спорта через специальный фонд. Но все же администрация президента, Минфин и Минюст вынесли несколько замечаний к актуальной редакции текста документа. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника: один, близкий к комиссии, и два – в Белом доме.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой подтвердить поддержку правкомиссией законопроекта.
Минспорт планирует агрегировать средства в Российском спортивном фонде (РСФ) через целевые отчисления от азартных игр, а также добровольные имущественные взносы и пожертвования. Минфин в своем заключении к законопроекту напомнил, что бюджетное законодательство РФ не предусматривает имущественные взносы для фондов, и попросил Минспорт от таких дотаций либо отказаться, либо предложить соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ. «Также [в тексте проекта] не раскрывается судьба имущества фонда в случае его ликвидации», – сказано в отзыве государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ.
Концептуально законопроект о фонде не вызывает возражений, сказано в письме ГПУ. При этом в документе нужно уточнить, в каких случаях и в каком процентном соотношении отчисления, полученные фондом, направляются на финансирование профессионального спорта, а при каких условиях – на мероприятия по развитию видов спорта, отмечается там же.
Минспортом также «не раскрыты» функции попечительского совета РСФ, который будет осуществлять надзор за работой фонда, говорится в заключении. Министерству следует доработать статью о целях деятельности и функциях самого фонда и исключить из него дублирующие и противоречащие друг другу положения, добавляется там.
Минюст поддержал законопроект Минспорта, указав лишь на формальные неточности в тексте документа. Минэкономразвития, в свою очередь, поддержало актуальную редакцию закона без замечаний.
Минфин также предложил добавить в текст законопроекта о фонде изменения в закон о госрегулировании азартных игр. Поправками предполагается повысить целевые отчисления букмекеров до 2,25% от их квартальной выручки c 1 января 2026 г. и до 2,5% c 1 января 2028 г. Соответствующее поручение президента было опубликовано 29 ноября 2024 г. На данный момент такие отчисления составляют 2% от выручки букмекеров.
Деньги букмекеров на развитие российского спорта стали направлять с 2017 г. Для контроля таких перечислений в 2021 г. была создана публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).
«Но распределение отчислений через ЕРАИ не учитывает количество занимающихся таким спортом людей, наград, полученных спортсменами по этой дисциплине, и т. д., из-за чего средства между спортивными лигами и федерациями распределяются неравномерно», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Фонд же определит порядок и критерии финансирования спортивных мероприятий и планирует распределять деньги между организациями более эффективно, добавил он.
На ежегодное финансирование спорта в России необходимо более 1 трлн руб., говорил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Из этих средств около 60–65 млрд руб. – это федеральные ассигнования, а остальные деньги – региональные и частные средства, в том числе отчисления букмекеров. РСФ планирует получать отчисления «от ставок на зарубежные спортивные события, это порядка 85% от общих поступлений», заявил в ноябре 2024 г. «Ведомостям» Дегтярев через представителя. Остальные 15% сборов, которые поступают от ставок на спортивные события в России, федерации будут по-прежнему получать напрямую, пояснил он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минспорта с просьбой рассказать, какие замечания к законопроекту будут учтены и внесены министерством.