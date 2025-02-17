Правительство одобрило распределение отчислений букмекеров через фонд Минспорта

На ежегодное финансирование спорта в России необходимо более 1 трлн руб., говорил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Из этих средств около 60–65 млрд руб. – это федеральные ассигнования, а остальные деньги – региональные и частные средства, в том числе отчисления букмекеров. РСФ планирует получать отчисления «от ставок на зарубежные спортивные события, это порядка 85% от общих поступлений», заявил в ноябре 2024 г. «Ведомостям» Дегтярев через представителя. Остальные 15% сборов, которые поступают от ставок на спортивные события в России, федерации будут по-прежнему получать напрямую, пояснил он.