«Круг добра» хочет пресечь необоснованные сборы благотворительных средств

«Круг добра» хочет пресечь необоснованные сборы благотворительных средствДепутаты считают, что такая публичная деятельность должна быть отрегулирована
Законодательство о благотворительности необходимо доработать, чтобы пресечь необоснованные сборы средств. Такое мнение 19 февраля выразил председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, из всех благотворительных сборов, осуществляемых в России, 90% – необоснованные. Они касаются лечения за границей и иностранных лекарств.
«Мы наблюдаем феномен российской благотворительности – русская душа хочет кому-то помогать. <...> [Но] выглядит некрасиво, когда фонд «Круг добра» и программа государственных гарантий могут предоставить помощь, а люди собирают средства [сами]», – сказал Ткаченко. Он считает, что в России можно получить необходимое лечение и найти препараты, которые аналогичны зарубежным лекарствам и медицинской помощи.
Дополнительно нужно проработать процедуры выписки незарегистрированных в РФ препаратов, добавил Ткаченко. Прозвучавшие на заседании 19 февраля предложения по благотворительным сборам возьмет в работу комитет по охране здоровья, сообщил его председатель Сергей Леонов.
Другой момент, который затронули во время заседания, – как регулировать сборы средств на частные банковские карточки физических лиц. В Госдуме уже работают над этим, о чем 15 февраля сообщала зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия»). Парламентарий предложила разделять личный счет и личный благотворительный счет.
Для граждан, занимающихся публичным сбором средств в интернете, нужен особый статус, который можно было бы получать через «Госуслуги», считает Занко. После его получения в банке открывался бы благотворительный счет для сбора средств, которые можно тратить только на гуманитарные цели, предложила она. При этом все переводы и снятия наличных должны сопровождаться комментарием в банковском приложении о целях операции, а отчетность автоматизироваться. Эти меры помогут отсечь мошенников, уверена Занко.
12 декабря 2024 г. в Госдуму семь членов фракции «Единая Россия», включая Занко, также внесли законопроект, обязывающий благотворительные фонды подтверждать свои страницы в соцсетях через портал «Госуслуги». Инициатива связана с тем, говорят авторы, что интернет-мошенники собирают с россиян деньги через поддельные страницы соцсетей фондов, объясняют авторы в пояснительной записке.
Идея о получении в банке счета при регистрации благотворительной деятельности через «Госуслуги» – правильная, считает президент Общенационального союза некоммерческих организаций Александр Айгистов. Он также напомнил, что разделение счетов уже практикуется у некоммерческих организаций, основная деятельность которых не связана с благотворительностью. По словам Айгистова, непрозрачность отчетности – это главная проблема в сборе средств, в особенности на телевидении. Важно понимать, какая часть в абсолютных цифрах доходит до нуждающегося человека и сколько уходит на допрасходы: демонстрацию видео на ТВ и sms-сервисы, отметил Айгистов.
«Круг добра» был создан в 2021 г. для обеспечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями до 19 лет включительно бесплатными дорогостоящими медикаментами. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Лекарства закупаются по 100 заболеваниям. Бюджет «Круга добра» формируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.
Фонд взял на себя большой объем работы по оказанию помощи детям с тяжелыми заболеваниями, что отразилось в мониторинге Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, сообщила «Ведомостям» его директор Ирина Мерсиянова. В 2020 г. на помощь больным детям средства жертвовали 33% россиян старше 18 лет. В 2021 г., в год создания фонда «Круг добра», их было 30%, а к 2024 г. эта доля составила 19%. Всего в России зарегистрировано порядка 9000 фандрайзинговых фондов, которые занимаются сбором средств на решение каких-либо проблем, сообщила Мерсиянова.
Люди продолжают обращаться к самостоятельному сбору средств потому, что не до конца понимают механизм обращения в официальные инстанции, заявила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Среди других возможных причин она назвала недостаточное информирование о программах госгарантий и необоснованные отказы в предоставлении препаратов. По мнению Попович, необходимо предусмотреть зонтичный фонд, который координировал бы работу других благотворительных фондов.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с просьбой оценить ситуацию с информированием населения о возможности получения дорогостоящего лечения и препаратов для детей.