«Круг добра» хочет пресечь необоснованные сборы благотворительных средств

Фонд взял на себя большой объем работы по оказанию помощи детям с тяжелыми заболеваниями, что отразилось в мониторинге Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, сообщила «Ведомостям» его директор Ирина Мерсиянова. В 2020 г. на помощь больным детям средства жертвовали 33% россиян старше 18 лет. В 2021 г., в год создания фонда «Круг добра», их было 30%, а к 2024 г. эта доля составила 19%. Всего в России зарегистрировано порядка 9000 фандрайзинговых фондов, которые занимаются сбором средств на решение каких-либо проблем, сообщила Мерсиянова.