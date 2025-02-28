За нападения собак владельцам угрожают тремя годами лишения свободы

За нападения собак владельцам угрожают тремя годами лишения свободыЗа самовыгул животных депутаты предложили увеличить штраф до 50 000 рублей
Для владельцев собак, от нападений которых погибли люди, могут ужесточить ответственность. Первый зампред комитета Госдумы (ГД) по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») 27 февраля предложил установить наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Альтернатива этому – принудительные работы и лишение права занимать определенные должности на такой же срок.
Озвученными поправками комитет по экологии хочет дополнить ст. 109 Уголовного кодекса новым составом: «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требования обращения с домашними животными». Помимо этого штраф за самовыгул собак могут увеличить до 50 000 руб. Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), для физлиц он составляет от 1500 до 3000 руб.
Всего комитет по экологии подготовил шесть поправок, сообщил Бурматов на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите граждан от нападения бездомных животных. Составлять протоколы и рассматривать дела о нарушениях в области обращения с животными должна полиция, считают в комитете. Еще одна поправка вводит учет и регистрацию животных, а также внесение в КоАП новой статьи, предполагающей ответственность за неисполнение этой нормы.
В 75 субъектах было принято 166 нормативных правовых актов (НПА), касающихся регулирования численности безнадзорных животных, сказал Бурматов. Большинство региональных актов – это калька с федерального закона об ответственном обращении с животными (вступил в силу 24 июля 2023 г.), отметил он. «Часть [регионов] вообще не воспользовалась этим правом [принимать НПА], а часть – что-то приняли, не мудрствуя лукаво, не стали расширять свои полномочия. Естественно, эффективность от этого нулевая», – сказал Бурматов.
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россиян обратились в 2024 г. за медицинской помощью из-за укусов собак. Это всего лишь на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г., писали «Ведомости» 24 февраля со ссылкой на данные Роспотребнадзора
Комитет по экологии неудовлетворительно оценил работу Минприроды, курирующего проблему бездомных животных. Ведомство не оказало регионам методическое сопровождение по подготовке собственных НПА, сообщил Бурматов. Он напомнил, что президент Владимир Путин давал ряд поручений по этому вопросу (около 15 за последние пять лет. – «Ведомости») министерству, целиком не исполнено ни одно из них.
По мнению председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ), важно установить запрет на возврат собак в то место, откуда их забрали службы по отлову. Например, в Воронежской области из 3401 животного, отловленного в 2024 г., после стерилизации и других процедур 2902 неагрессивных животных вернули на прежние места обитания, рассказали «Ведомостям» в региональном управлении ветеринарией.
Останина сообщила, что законопроект должен быть готов к 28 февраля, чтобы в тот же день передать инициативу на рассмотрение Совета ГД. 26 февраля спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил до 3 марта подготовить законодательное решение по защите детей от бродячих собак.
Подход в вопросе должен быть комплексным, сказала «Ведомостям» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее мнению, нужно применять чипирование, регистрировать заводчиков собак и лицензировать их деятельность, а также бороться с незаконными свалками, которые становятся кормовой базой. «Важно проводить отлов, открывать и поддерживать приюты, искать животным хозяев, когда это удается», – продолжила она. При этом нападают на детей и взрослых не только безнадзорные собаки, но и имеющие владельцев, которые находятся в том числе на самовыгуле, отметила она.
Предложенные Бурматовым меры разумные, заявил «Ведомостям» зоозащитник Юрий Корецких. Но, скорее всего, родится законопроект, устанавливающий массовый отлов животных, помещение их в пункты временного содержания с последующим усыплением, сетует он.
Если все обсуждаемые поправки примут в том виде, в котором представлялись 27 февраля, будет «большая беда», заявила директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова, поддержав инициативы Бурматова. Предложение «утилизировать» животных идет вразрез с политикой гуманного отношения, которую проводит президент, отметила она. «Мы хотим, чтобы дети жили спокойно и в безопасности и чтобы к животным относились гуманно и ответственно. Здесь нет противоречия», – заключила Сафонова.
«Ведомости» направили запрос в Минприроды, а также в Росстат с просьбой сообщить, сколько человек в РФ погибли от нападений собак за 2023–2024 гг.