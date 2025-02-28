За нападения собак владельцам угрожают тремя годами лишения свободы

Подход в вопросе должен быть комплексным, сказала «Ведомостям» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее мнению, нужно применять чипирование, регистрировать заводчиков собак и лицензировать их деятельность, а также бороться с незаконными свалками, которые становятся кормовой базой. «Важно проводить отлов, открывать и поддерживать приюты, искать животным хозяев, когда это удается», – продолжила она. При этом нападают на детей и взрослых не только безнадзорные собаки, но и имеющие владельцев, которые находятся в том числе на самовыгуле, отметила она.