Жительницы Вологодчины сообщили депутатам об отказе госклиник проводить аборты

К чему приводят запреты

Во время запрета на медицинские аборты (1936–1955 гг.) материнская смертность в стране превышала 300 на 100 000 родившихся живыми. До введения запрета в 1935 г. смерти от аборта составляли 26% от всех случаев материнской смерти. После введения запрета в 1940 г. – уже 51%, во время его действия в начале 1950-х гг. эта доля превысила 70%. Такая статистика опубликована на сайте Минздрава РФ.

Число абортов в России в частных и государственных клиниках падает уже много лет, согласно данным Росстата. В 2018 г. было проведено 661 045 процедур прерывания беременности, в 2019 г. – 621 652, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737, в 2022 г. – 506 005, в 2023 г. – 467 000. В эту статистику включают самопроизвольные выкидыши. При этом, как ранее писали «Ведомости», официальная статистика может существенно искажаться за счет неполных данных из частных клиник.