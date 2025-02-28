Жительницы Вологодчины сообщили депутатам об отказе госклиник проводить аборты

Жительницы Вологодчины сообщили депутатам об отказе госклиник проводить абортыВероятнее всего, ответственности за такие отказы никто не понесет
Глава фракции КПРФ в заксобрании Вологодской области Александр Морозов направил обращение прокурору региона Андрею Тимошичеву с просьбой провести проверку на наличие фактов отказов в искусственном прерывании беременности со стороны бюджетных учреждений здравоохранения и дать правовую оценку законности таких действий. Скан обращения Морозов опубликовал на своей странице в VK. «Ведомости» направили запрос в прокуратуру Вологодской области, чтобы узнать, получено ли письмо депутата, а также были ли случаи обращений от женщин в связи с невозможностью сделать аборт в государственных клиниках.
Морозов, медик по образованию, сообщил «Ведомостям», что к нему за последнюю неделю обратились три жительницы разных районов Вологодской области, которым отказали в искусственном прерывании беременности в госклиниках. «Получив отказ в медицинских организациях Вологодской области, женщины вынуждены обращаться в учреждения здравоохранения соседних областей на платной основе. Так, например, одной из обратившихся ко мне женщин поездка с данной целью в Ярославскую область обошлась в 50 000 руб.», – говорится в обращении коммуниста прокурору. При этом в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан», искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Морозов также написал Тимошичеву, что руководители медучреждений якобы отчитываются перед министерством здравоохранения Вологодской области о том, что подведомственное им учреждение «отказывается от проведения абортов, за исключением случаев прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин».
По сути, происходит уменьшение объема услуг, предусмотренных программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи (т. е. по федеральной программе ОМС) и законом об основах охраны здоровья, считает организатор здравоохранения из Северо-Западного федерального округа.
Депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев сообщил «Ведомостям», что к нему тоже поступило два обращения от жительниц региона, которым отказали в проведении искусственного прерывания беременности, одной из них – в госклинике. Депутат сделал запрос в адрес регионального министра здравоохранения, чтобы узнать, есть ли какие-то рекомендации в адрес главврачей, есть ли принятые решения, были ли отказы в предоставлении медпомощи. Если факты из обращений подтвердятся, он планирует обратиться в контрольно-надзорные органы. Канаев 4 февраля был исключен из «Единой России» за критику другой инициативы Филимонова – так называемого сухого закона (с 1 марта алкоголь в регионе по будням будут продавать с 12.00 до 14.00).
Как сокращается численность населения Вологодской области
Темп снижения населения Вологодской области, по данным губернатора, в течение последних пяти лет превышает 3,4% при среднероссийском уровне в 0,4%. По предварительным данным Вологдастата, в 2024 г. в регионе родилось 8230 человек (-7% к 2023 г.), умерло 16 163 (+4%). Таким образом, естественная убыль населения за прошлый год составила 7933 человека против убыли в 6641 человека в 2023 г.
Суммарный коэффициент рождаемости, по данным статведомства, в 2022 г. – 1,41, в 2023 г. – 1,39. Этот показатель демонстрирует, сколько в среднем детей родила бы одна женщина в репродуктивном возрасте (15–49 лет).
По предварительным данным, численность населения Вологодской области на 1 января 2025 г. составила 1 114 639 человек. На 1 января 2024 г. в регионе жили 1 121 300 человек, на 1 января 2023 г. – 1 128 800 человек.
По словам губернатора, сокращается и численность женщин детородного возраста – за последние 10 лет почти на 50 000 человек.
«Ведомости» направили запрос в вологодские минздрав и правительство, соответствует ли эта информация действительности. Собеседник, близкий к правительству Вологодской области, сказал «Ведомостям», что «прямого запрета [на аборты] нет и не будет». «Сейчас нет обсуждений на этот счет. Да и это не полномочия субъекта. Губернатор достаточно подробно высказался о проблеме народосбережения в своем Telegram-канале. Там как раз акценты не на запрете, а о тех мерах поддержки, которые власти области уже внедрили или будут внедрять для молодых мам», – уточнил источник.
Впервые об инициативе полного запрета на аборты губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высказался 6 февраля. 25 февраля он пообещал компенсации частным клиникам (их размер он не уточнил), если они добровольно откажутся проводить искусственное прерывание беременности, за исключением наличия медицинских показаний и беременности после преступных действий в отношении женщин. По его словам, в 2024 г. Вологодская область потеряла 1505 потенциальных беременностей по желанию женщины.
Увеличивать статистику рождаемости губернатор намерен в том числе за счет денежного стимулирования женщин из других регионов, приехавших рожать в Вологодскую область, анонсировав запуск акушерского и ЭКО-туризма (ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение). Например, с 1 мая 2025 г. по 30 апреля 2026 г. можно получить за ребенка, рожденного в этом регионе, 50 000 руб. Врачам за работу с женщинами по сохранению беременности будут выплачивать 5000 руб. «за каждую сохраненную жизнь» и 25 000 руб. – при рождении ребенка. В 2024 г. в регионе введена административная ответственность за склонение к абортам.
В декабре «Ведомости» писали, что эффективность региональных властей будет рассчитываться на основе автоматизированных данных о рождаемости в каждом субъекте.
К чему приводят запреты
Во время запрета на медицинские аборты (1936–1955 гг.) материнская смертность в стране превышала 300 на 100 000 родившихся живыми. До введения запрета в 1935 г. смерти от аборта составляли 26% от всех случаев материнской смерти. После введения запрета в 1940 г. – уже 51%, во время его действия в начале 1950-х гг. эта доля превысила 70%. Такая статистика опубликована на сайте Минздрава РФ.
Число абортов в России в частных и государственных клиниках падает уже много лет, согласно данным Росстата. В 2018 г. было проведено 661 045 процедур прерывания беременности, в 2019 г. – 621 652, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737, в 2022 г. – 506 005, в 2023 г. – 467 000. В эту статистику включают самопроизвольные выкидыши. При этом, как ранее писали «Ведомости», официальная статистика может существенно искажаться за счет неполных данных из частных клиник.
Российским законодательством прямо не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности за отказ от проведения искусственного прерывания беременности, говорит управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат Вадим Егулемов. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает ответственность за нарушение сроков для проведения искусственного прерывания беременности (ч. 2 ст. 6.32), которая чаще всего применяется в отношении врачей и организаций за проведение аборта на сроке более 12 недель либо ранее чем за 48 часов с момента обращения в медорганизацию. Если необоснованное затягивание времени привело к невозможности проведения аборта ввиду того, что женщина уже достигла 13-й недели беременности, срок считается нарушенным, добавил Егулемов. Также представляется возможным подача гражданского иска о возмещении морального вреда к отказавшей в проведении искусственного прерывания беременности больнице, сказал адвокат.
Маловероятно, что появится ответственность за отказ проводить данную процедуру, несмотря на то, что она разрешена федеральным законодательством, считает юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Этот вопрос отдан на откуп властям регионов, а они занимаются собственным законотворчеством и «полным самоуправством», добавила она.
Инициатива приведет к развитию серого рынка услуг по прерыванию беременности и последствиям для здоровья женщины, заявила «Ведомостям» врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева. Кроме того, жительницы Вологодской области начнут ездить в другие регионы для того, чтобы делать аборты.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с абортами в Вологодской области.