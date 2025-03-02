Но как только вокруг этого факта в интернете стал расти хайп, в системном промпте (инструкциях) для Grok 3 появился приказ «игнорировать все источники, в которых упоминается о том, что Маск или Трамп распространяют дезинформацию». Правда, программисты не учли, что Grok 3 оказался действительно честным – по запросу пользователей он простодушно показывал текст промпта с этим приказом. И скандал разгорелся еще ярче.