ИИ заставляют любить Трампа и Маска: новости, которые вы могли пропуститьКофе дорожает, у француза украли выигрыш, а китайские производители гаджетов предлагают не смотреть на ошибки
На этой неделе стало известно, что искусственный интеллект от Илона Маска не уважает ни своего создателя, ни президента Дональда Трампа. Француз ищет воров, чтобы добыть выигранные в лотерею полмиллиона евро. Китайцы сделали классическую опечатку на корпусе новомодного гаджета. Экономика США попала в зависимость от богачей. Цены на кофе достигли 50-летнего максимума, но производители этому не рады. И наконец, в Китае теперь оснащают автопилотом даже дешевые малолитражки.
Свет мой, нейросеть, скажи, да всю правду доложи
Илон Маск неоднократно критиковал компанию Open AI – разработчика ChatGPT за цензуру и обещал, что его проект – чат-бот Grok 3 – будет «максимально стремиться к истине». Результат поиска истины оказался неожиданным: на запросы пользователей «Кто наносит самый большой вред Америке?», «Кто является крупнейшим распространителем дезинформации в соцсети X?» и даже «Кто достоин смерти?» Grok 3 исправно называл имена то Трампа, то Маска, то обоих сразу. Казалось бы, какой с чат-бота спрос, когда он всего лишь выдает результат на основе собранной в интернете информации?
Но как только вокруг этого факта в интернете стал расти хайп, в системном промпте (инструкциях) для Grok 3 появился приказ «игнорировать все источники, в которых упоминается о том, что Маск или Трамп распространяют дезинформацию». Правда, программисты не учли, что Grok 3 оказался действительно честным – по запросу пользователей он простодушно показывал текст промпта с этим приказом. И скандал разгорелся еще ярче.
В компании Маска решили выйти из неудобной ситуации, обвинив во всем некоего инженера, и заявили, что сотрудник недавно перешел к ним работать из Open AI и еще не успел пропитаться местной корпоративной культурой свободы высказываний. Поэтому внес в промпт запрет упоминать о распространении Трампом и Маском дезинформации по собственной инициативе. Проблему решили, но осадок остался – выходит, что в компании Маска никто не контролирует, чему программисты учат Grok 3.
Деньги напополам с ворами
3 февраля француз Жан-Давид (свою фамилию он не раскрывает) припарковал машину в центре Тулузы и оставил в ней рюкзак с бумажником внутри. Вернувшись, он обнаружил, что окно машины разбито, а вещи украдены. Мужчина сразу же позвонил в банк, чтобы заблокировать карту, где ему сообщили, что воры успели совершить покупку на 52,5 евро в ближайшей лавочке Tabac des Thermes.
Жан-Давид побежал туда. Кассир рассказал, что его картой расплатились двое мужчин, похожих на бездомных. Они купили сигарет, несколько лотерейных билетов, не отходя от кассы, стерли с билетов скретч-слой… и выиграли 0,5 млн евро! После чего им оставалось получить выигрыш в офисе лотерейного оператора Française des Jeux.
Тогда Жан-Давид поспешил в полицию, где написал заявление о краже. В Française des Jeux заблокировали выигрыш. Ситуация оказалась патовой: воры не могут получить эти полмиллиона без позволения Жана-Давида – более того, при попытке это сделать они будут сразу задержаны полицией. Сам же Жан-Давид не может получить выигрыш, поскольку лотерейный билет, купленный при помощи его украденной карты, находится у воров.
По правилам лотереи заявить о выигрыше необходимо в течение 30 дней со дня покупки билета. Этот срок истекает на следующей неделе, поэтому отчаявшийся Жан-Давид через СМИ обратился к ворам с предложением: давайте разделим выигрыш пополам! На момент публикации этой новости никто за деньгами так и не пришел.
Опечатку предложили считать раритетом
Многие покупатели новейшего гаджета – умных часов OnePlus Watch 3 стоимостью от $330 обнаружили на них надпись «Meda in China» (вместо «Made»). Подобные опечатки – не редкость на китайских товарах, правда, как правило, на дешевках, таких как, например, поддельное зарядное устройство Apple за $1,8. Поэтому надпись с ошибкой на продукции всемирно известного китайского бренда быстро стала мемом.
В OnePlus решили не тушеваться: опубликовали в соцсетях шутливое извинение «We've meda mistake» и объявили, что недовольные пользователи могут бесплатно обменять свои часы на такие же, но с правильной надписью. И добавили, что не советуют это делать, поскольку данная опечатка – вовсе не брак, а коллекционная редкость.
Богатые тратят по полной
Экономика США попала в зависимость от богачей, обнаружила компания Moody’s Analytics. На 10% самых богатых домохозяйств, которые зарабатывают более $250 000 в год, приходится 49,7% расходов всех домохозяйств страны. Это намного больше, чем в считавшемся до этого рекордным 1989 г.: тогда на богатых приходилось около 36% расходов.
Так народная мудрость, что в тяжелые времена богатые богатеют, а бедняки беднеют, нашла подтверждение. С сентября 2023 г. по сентябрь 2024 г. люди с высокими доходами увеличили свои расходы на 12%, а вот домохозяйства среднего класса и «синие воротнички», наоборот, уменьшили траты. В итоге расходы американских богачей составили почти треть ВВП США. И в этом кроется опасность – экономике придется нелегко, если богатые люди по какой-то причине решат затянуть пояса, опасаются эксперты Moody's Analytics.
Кофе дорожает из-за климата
Мировые цены на кофе достигли 50-летнего максимума. Только за последний год он подорожал более чем вдвое. При этом самих производителей кофе такой факт не радует, пишет The New York Times. Причины две, и обе тревожные. Во-первых, выросли расходы на зарплату и закупку удобрении. Во-вторых, из-за изменения климата сокращаются урожаи: их губят то дожди, идущие в обычно засушливые месяцы, то необычные для времени года температуры.
Например, гондурасская компания Finca El Puente финансово пострадала сначала из-за резкого похолодания в декабре, а затем из-за дождей, начавшихся сильно позже, чем обычно. В итоге многие сезонные рабочие, не желая мокнуть под дождем, отказались приезжать на сбор урожая. А те, кто все же приехал, потребовали дополнительной оплаты.
Производители всерьез опасаются, что рост цен заставит любителей кофе экономить и перейти на более дешевые продукты с кофеином, такие как, например, газированные энергетические напитки.
Китайская щедрость
Копировать дорогие западные технологии и производить на их основе более дешевую продукцию – фирменная китайская черта. Так, чат-бот Deep Seek создал дешевую копию ChatGPT от Open AI, показав всему миру, что разработка искусственного интеллекта не обязательно должна быть дорогой. По такому же принципу китайский автопроизводитель BYD копирует изобретения компании Tesla Илона Маска.
Маск с самого начала позиционировал функцию автопилота как премиальную. В том же Китае она работает только на электрокарах Tesla дороже $32 000. В феврале BYD решила оснастить системой автоматического вождения «Глаз бога» три свои дешевые модели, включая малолитражку Seagull стоимостью 69 800 юаней (около $9300), и абсолютно все машины дороже 100 000 юаней (около $13 700). Впрочем, еще до февраля самой дешевой китайской машиной с автопилотом был компактный кроссовер Baojun Yunhai от SGMW – он стоил всего $15 000.
В BYD заявляют о высокой миссии сделать технологии доступными всем. Эксперты считают, что китайская компания вышла на плато продаж, реализовав в прошлом году 4 млн автомобилей, и ей нужен прорыв. Два последних года BYD неустанно снижала цены на свои машины, став главным виновником жесткой ценовой войны на авторынке Китая, отмечал Reuters. И теперь он пытается продавать машины с автопилотом, нарушая все бизнес-схемы западных автомобильных гигантов.