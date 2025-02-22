Президента подвела крипта: новости, которые вы могли пропустить«Король Трамп» спасает автомобилистов Манхэттена, производство в Китае не всем по карману, а археологи нашли гробницу фараона
На этой неделе стало известно, что Дональд Трамп отменил платный проезд к своему пентхаузу. Китай замахнулся на мировое лидерство по созданию человекоподобных роботов. При этом западные технологические компании больше не воспринимают КНР как источник дешевой рабочей силы. Было раскрыто, скольких миллионов лишились инвесторы, которых ввел в заблуждение президент Аргентины. И наконец, впервые за 100 лет археологи нашли гробницу фараона.
Парковка по-королевски
Дональд Трамп в короне на фоне Нью-Йорка – такое фото опубликовали официальные блоги Белого дома в соцсетях. Подпись гласит: «Манхэттен и весь Нью-Йорк спасены. Да здравствует король!».
Речь о том, что Трамп отменил плату за въезд в районы Манхэттена к югу от Центрального парка. Городские власти ввели ее всего полтора месяца назад, 5 января – с каждой машины стали взимать $9 в день независимо от количества въездов в зону. По замыслу чиновников эта мера должна была помочь побороть пробки – и они уже успели заявить, что трафик немного, но сократился. Похожая система давно применяется во многих городах мира, включая Лондон, Стокгольм, Милан и Сингапур, но прежде она не практиковалась в США.
У властей Нью-Йорка есть свой финансовый интерес: в этом году планировалось собрать с автомобилистов $0,5 млрд. Но и у Трампа оказалась своя корысть: как раз в районе платного въезда расположен его пентхауз.
Управление городского транспорта Нью-Йорка отреагировало на самоуправство президента моментально. Через несколько минут после того, как вышла новость об отмене платы, чиновники подали иск в суд. При этом американских граждан возмутило слово «король». Все это произошло сразу после празднования дня президента (он отмечается в третий понедельник февраля, в этом году – 17 числа). В стране прошли марши протеста с лозунгами «Жили 250 лет без королей – и дальше проживем без них».
В китайских роботах станет больше человечности
Китай доминирует в экосистеме человекоподобных роботов. Как выяснил американский инвестбанк Morgan Stanley, 56% публичных компаний, занимающихся разработкой андроидов, находятся в Китае. Более того, там же работают 45% интеграторов – фирм, которые настраивают роботов под потребности заказчика. На этой неделе стало известно, что в гонку по созданию человекоподобных роботов включился китайский финтех-гигант Ant Group – «дочка» Alibaba Group Holding.
Morgan Stanley делает вывод, что китайцы обгоняют Запад благодаря мощной государственной поддержке, облегченному доступу стартапов к цепочкам поставок нужных компонентов и множеству предприятий, которые мечтают заменить машинами дорожающий человеческий труд.
Создать человекоподобного робота и обучить его работать гораздо труднее, чем сделать робота, специализированного под конкретную задачу, например, автоматизированного погрузчика для склада ритейлера. При этом большой плюс гуманоидов состоит в том, что большинство производств приспособлено под двуногих и двуруких работников. Таким образом, человекоподобный робот может заменить человека без необходимости переделывать станки, конвейеры и рабочее пространство.
Больше не дешевая рабочая сила
«Куда угодно, кроме Китая». Под таким заголовком The Wall Street Journal публикует статью о том, что все больше западных технологических компаний переносят производство из Поднебесной в другие страны. Напряженность между США и Китаем растет, на этом фоне транснациональные корпорации решили, что чересчур зависят от китайских поставщиков. Теперь они следуют стратегии «Китай+1», где +1 – это Вьетнам, Малайзия и другие страны.
Это не первое бегство западного бизнеса из Китая. Предыдущую волну спровоцировал рост зарплат. В 2023 г. средний китаец зарабатывал 106 000 юаней в месяц (около $1227). Но есть нюанс. После подорожания труда китайских рабочих компании перенесли в основном сборочные мощности. Это требовало куда меньших затрат, чем нынешнее перемещение целых заводов по изготовлению печатных плат, силовых узлов и т. д.
В 2023 г. Китай производил почти все ноутбуки мира, оценивает исследовательская фирма TrendForce. Но из-за переезда западных компаний его доля вскоре упадет до 80%, а на ноутбуках все чаще будет встречаться надпись «Сделано во Вьетнаме» или «Сделано в Таиланде».
У фараона протекла крыша
Такого не случалось уже 100 лет: египтологи откопали гробницу фараона. Последней до этого момента обнаруженной гробницей стало захоронение Тутанхамона, открытое в 1922 г.
Совместная англо-египетская экспедиция наткнулась на погребальную камеру предка Тутанхамона – фараона Тутмоса II. Он правил примерно с 1493 по 1479 г. до н. э. и вошел в историю в первую очередь как человек, женившейся на собственной сводной сестре, будущей царице Хатшепсут. Место захоронения стало неожиданностью для ученых: в этом районе до сих пор обнаруживались лишь гробницы жен фараонов и придворных дам – экспедиция раскопала 54 женских захоронения, прежде чем найти главную усыпальницу.
Обнаружены росписи на потолке, черепки алебастровых сосудов и, в придачу, интересная история. Дело в том, что мумия Тутмоса II была обнаружена еще два века назад в тайнике в Дейр-эль-Бахри. Выяснилось, что его первую гробницу, которую сейчас нашли археологи, построили в неудачном месте: прямо под водопадом. Через несколько лет после захоронения фараона ее затопило, так что мумию и сокровища эвакуировали в другое место. В процессе «переезда» несколько алебастровых ваз были разбиты. И это оказалось счастьем для археологов: по надписям на брошенных черепках они и поняли, чья это могила.
Президент поднялся и опустился на крипте
86% трейдеров, поверивших президенту Аргентины Хавьеру Милею и купивших криптовалюту LIBRA, потеряли деньги. В общей сложности они лишились $251 млн – такую цифру озвучили аналитики на этой неделе. Ажиотаж вокруг мем-коина LIBRA начался вечером 14 февраля, когда Милей опубликовал пост, уверяя, что ее будут использовать для поддержки малого бизнеса в Аргентине. Капитализация LIBRA сначала взлетела до $4,5 млрд, а затем быстро рухнула, принеся убытки большинству криптоинвесторов. Но не всем. Как выяснилось, владельцы 34 крипто-кошельков успели удивительно вовремя купить LIBRA, пока она была дешева, и не менее удивительно вовремя продать ее перед падением. В общей сумме они заработали $180 млн.
Поначалу криптосообщество подозревало, что аккаунт Милея взломали. Мошенники часто проделывают такое с соцсетями знаменитостей, чтобы заработать. Но Милей заявил, что пост написал он лично, просто его ввели в заблуждение. Из-за этой истории оппозиция угрожает Милею импичментом.
Стало известно и то, что запускавшая токен американская компания Kelsier Ventures вела переговоры с несколькими президентами, в том числе с главой Нигерии Болу Тинубу. Но Милей опередил его. Теперь Тинубу три раза подумает, стоит ли связываться с криптовалютами.