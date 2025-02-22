Президента подвела крипта: новости, которые вы могли пропустить

Обнаружены росписи на потолке, черепки алебастровых сосудов и, в придачу, интересная история. Дело в том, что мумия Тутмоса II была обнаружена еще два века назад в тайнике в Дейр-эль-Бахри. Выяснилось, что его первую гробницу, которую сейчас нашли археологи, построили в неудачном месте: прямо под водопадом. Через несколько лет после захоронения фараона ее затопило, так что мумию и сокровища эвакуировали в другое место. В процессе «переезда» несколько алебастровых ваз были разбиты. И это оказалось счастьем для археологов: по надписям на брошенных черепках они и поняли, чья это могила.