«Похмельные отгулы» вместо прибавки: новости, которые вы могли пропустить

«Похмельные отгулы» вместо прибавки: новости, которые вы могли пропуститьНавигатор Google обвиняют в ДТП, а владельцы Jeep страдают от навязчивой рекламы
На этой неделе стало известно, что бесплатный алкоголь и «похмельные отгулы» в японской IT-компании удерживают ее сотрудников от увольнения. Навигатор Google провоцирует ДТП в Индии, датчане троллят Трампа, а Jeep – своих владельцев.
Офисный бар
В японской технологической компании Trust Ring придумали необычный способ поощрения сотрудников – бесплатный алкоголь и «похмельные отгулы». Организация не может конкурировать с гигантами отрасли по уровню зарплат (там платят от 222 000 иен в месяц, или $1500), поэтому руководство решило стимулировать подчиненных иначе: в офисе установлен автомат с разливным пивом, а также мини-бар с крепкими напитками. Пить разрешено как в рабочие часы, так и после них. А если кто-то перебрал, то на следующий день на работу можно прийти позже, главное – до полудня.
С одной стороны, в компании уверяют, что возможность выспаться и побороть похмелье приводит к резкому улучшению производительности труда. С другой – одна из сотрудниц организации призналась телеканалу Kansai TV, что с удовольствием берет «похмельные» отгулы, будучи абсолютно трезвой.
В Trust Ring уверяют, что за три года алкогольного эксперимента текучка кадров упала почти до нуля.
Поворот не туда
Сколько бы Google не тратил сил на разработку карт Индии, его навигатор все равно заводит автомобилистов не туда. Более того, его даже обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Так, индийский политик Аджит Гопчаде уверяет, что в ноябре 2024 г. в штате Уттар-Прадеш погибли три человека, которые, следуя указаниям навигатора, заехали на строящийся мост и рухнули с него. А в октябре 2023 г. два врача из штата Керала вместе с машиной утонули в реке, посчитав, что навигатор показывает им затопленную дождем дорогу.
По словам экспертов, подобные проблемы возникают у всех сервисов в Индии, поскольку картографирование дорог в стране развито весьма слабо. Однако есть и другие сложности: например, в 2008 г., когда Google только появился в стране, у большинства домов не было номеров, а некоторые улицы не имели названий.
Чтобы облегчить поиск пункта назначения, компания была вынуждена использовать памятники, заправки и другие примечательные строения в качестве опознавательных знаков. Многие решения Google появились именно в Индии. Например, навигация по ориентирам, офлайн-карты для районов с плохим интернетом, а также специальные маршруты для велосипедов и мопедов.
Впрочем, ошибки навигации случаются не только в Индии. Например, в сентябре 2022 г. в Северной Каролине погиб мужчина, которому Google предложил маршрут через рухнувший мост. А в ноябре 2023 г. компания была вынуждена извиниться после того, как десятки водителей уехали в пустыню в Калифорнии по грунтовой дороге, потому что навигатор посчитал ее самым коротким и удобным маршрутом.
Торг
Минувшая неделя оказалась богатой на коммерческий троллинг. Например, основатель Tesla Илон Маск предложил купить OpenAI за $97,4 млрд. Глава компании Сэм Альтман отказался, а в ответ предложил купить у Маска Twitter (он специально употребил старое название соцсети Х) за $9,74 млрд, то есть ровно в 10 раз дешевле. Напомним, что Twitter обошелся Маску в $44 млрд.
Другое встречное предложение поступило президенту США Дональду Трампу, который не раз заявлял, что готов купить Гренландию. В ответ датские активисты предложили Трампу продать за $1 трлн Калифорнию. И даже запустили сбор средств под названием Denmarkification («Данификация»). Для покупки штата каждому датчанину достаточно скинуться по 200 000 крон (около $28 000).
Рекламная автопауза
В США у владельцев Jeep на экране информационно-развлекательной системы стала появляться реклама: во время остановки автомобилистам предлагается расширенная страховка на транспортное средство. Позвонить продавцу можно через аудиосистему машины, нажав лишь одну кнопку.
А вот избавиться от навязчивой рекламы не так просто: даже если закрыть объявление, оно появится вновь уже на следующем светофоре. Отключить ее насовсем можно через личный кабинет на сайте Jeep. Владелец бренда, компания Stellantis, уже извинилась перед пользователями, сославшись на ошибку в программном обеспечении.