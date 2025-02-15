«Похмельные отгулы» вместо прибавки: новости, которые вы могли пропустить

Сколько бы Google не тратил сил на разработку карт Индии, его навигатор все равно заводит автомобилистов не туда. Более того, его даже обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Так, индийский политик Аджит Гопчаде уверяет, что в ноябре 2024 г. в штате Уттар-Прадеш погибли три человека, которые, следуя указаниям навигатора, заехали на строящийся мост и рухнули с него. А в октябре 2023 г. два врача из штата Керала вместе с машиной утонули в реке, посчитав, что навигатор показывает им затопленную дождем дорогу.