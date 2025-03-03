Депутаты и экологи возобновили дискуссию вокруг проекта о рубках леса на Байкале

Уникальность озера требует не системных универсальных норм, а ручного управления, считает зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). Во время работы над законопроектом можно рассмотреть создание специальных экологических зон, которые на определенное время накладывались бы на территории, где нужно провести работы, считает он. Парламентарий предложил согласовывать создание этих зон на федеральном уровне и с участием РАН. «Если мы хотим решать проблемы граждан и при этом сохранять озеро, нам нужно поступить так, как сегодня прозвучало», – заявил Николаев.