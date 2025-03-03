Депутаты и экологи возобновили дискуссию вокруг проекта о рубках леса на Байкале

Депутаты и экологи возобновили дискуссию вокруг проекта о рубках леса на БайкалеУченые настаивают на поправках, которые не позволят бизнесу покупать земли байкальской экологической зоны
Спустя год и семь месяцев после спешного принятия в первом чтении резонансного законопроекта «Об охране озера Байкал» депутаты Госдумы, члены пяти научных советов Российской академии наук (РАН) и глава Республики Бурятии Алексей Цыденов обсудили поправки ко второму чтению. Президент Владимир Путин поручил принять законопроект в весеннюю сессию, заявил Цыденов 28 февраля во время заседания в РАН.
Проект, предлагающий разрешить рубки лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), был внесен в нижнюю палату группой сенаторов и депутатов 23 июня 2023 г. Принят в первом чтении уже 11 июля 2023 г. Он стал самым обсуждаемым проектом в весеннюю сессию того года.
Поправки ко второму чтению, несмотря на истекший срок их представления (1 июля 2024 г.), так и не были опубликованы в электронной базе Думы. «Ведомости» 24 мая 2024 г. описывали концепцию предполагаемых поправок со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждения законопроекта.
Согласно этой концепции, в ЦЭЗ БПТ будут запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий. Но предусмотрена возможность до 31 декабря 2030 г. переводить земли лесного фонда в другие категории в определенных случаях, предусмотренных федеральными законами. То есть сплошные рубки могут допустить при строительстве дорог, водопроводов, расширении кладбищ, реконструкции и капитальном ремонте объектов и др. Их также предлагается разрешить при расчистке погибших насаждений на землях лесного фонда. Это возможно в случае, если заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок нельзя.
Во время заседания в РАН Цыденов, как и прежде, говорил, что местные жители жалуются на состояние дорожной инфраструктуры, невозможность получить земельные участки, заготавливать древесину для собственных нужд и расширять места погребения.
Для санитарно-оздоровительных мероприятий, развития коммунальной и транспортной инфраструктуры и противопожарного обустройства расчистка деревьев затронет около 0,09% от всей площади ЦЭЗ БПТ (она превышает 8,9 млн га. – «Ведомости»), сказал первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен, избранный от Иркутской области («Единая Россия»).
Что входит в байкальскую ЦЭЗ
Центральная экологическая зона – это сам Байкал и территории непосредственно вокруг озера. Общая площадь ЦЭЗ – 8,9 млн га. В состав ЦЭЗ входят в том числе 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – заповедников, национальных парков, заказников, а также обычные территории лесного фонда, не относящиеся к ООПТ. В территорию ЦЭЗ также входят все прибайкальские населенные пункты со стороны Иркутской области и со стороны Бурятии – всего 160 населенных пунктов с населением порядка 140 000 человек.
Антропогенную нагрузку на озеро нужно снизить за счет туристической инфраструктуры, считает Цыденов. Ее развитие предполагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Байкальская гавань», которая составляет 4400 га. Протяженность Байкала Цыденов сопоставил с расстоянием от Москвы до Санкт-Петербурга, а площадь ОЭЗ, на которой планируется развивать туризм, с 30% территории подмосковных Химок. «Мы больше не просим. Тут говорить о какой-то антропогенной нагрузке смешно», – отметил он.
Общество в отношении законопроекта раскололось, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Большая часть местного населения не поддерживает инициативу, а руководство буддистской общины Бурятии и представители шаманизма однозначно выступают против, уточнил он. По словам Данилова-Данильяна, в условиях раскола поправки принимать нельзя.
Основная проблема состоит в том, чтобы обеспечить население нормальным уровнем благосостояния и условиями для полноценного развития, сохранив при этом Байкал, отметил Данилов-Данильян. Решить это может научно обоснованная федеральная целевая программа долгосрочного социально-экономического развития БПТ, которая учитывала бы все экологические ограничения, считает ученый. Если дать населению право собственности на участки, как предлагает законопроект, этим могут воспользоваться компании, занимающиеся гостиничным бизнесом, отметил эксперт. По его мнению, землю у Байкала может покупать только государство.
Уникальность озера требует не системных универсальных норм, а ручного управления, считает зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). Во время работы над законопроектом можно рассмотреть создание специальных экологических зон, которые на определенное время накладывались бы на территории, где нужно провести работы, считает он. Парламентарий предложил согласовывать создание этих зон на федеральном уровне и с участием РАН. «Если мы хотим решать проблемы граждан и при этом сохранять озеро, нам нужно поступить так, как сегодня прозвучало», – заявил Николаев.