Минэк хочет продлить «мораторий» на экоэкспертизу в туристско-рекреационных ОЭЗ

Согласно закону «Об экологической экспертизе», срок ее проведения не должен превышать трех месяцев, а в исключительных случаях может быть продлен на месяц, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Вместе с тем, по его словам, практика демонстрирует, что фактические сроки могут быть значительно больше из-за необходимости доработки документации, предоставления дополнительных материалов и т. д. «Интересно отметить, что предлагаемое изменение имеет ограниченный срок действия – только на текущий год, что говорит о его временном характере, направленном на решение конкретной проблемы, а не о системном ослаблении экологических требований», – обратил внимание он.