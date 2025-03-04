Минэк хочет продлить «мораторий» на экоэкспертизу в туристско-рекреационных ОЭЗ

Минэк хочет продлить «мораторий» на экоэкспертизу в туристско-рекреационных ОЭЗЕго отмена может привести к срыву сроков реализации курортов на Эльбрусе и Каспии
Минэкономразвития предлагает продлить существовавший до 1 января 2025 г. порядок, при котором государственная экологическая экспертиза по проектной документации не проводилась в отношении объектов в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ), которые возводятся в рамках нацпроектов с привлечением бюджетных средств. Проект соответствующего постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Необходимость его принятия обусловлена ситуацией, складывающейся при строительстве объектов инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) «Эльбрус» на территории ОЭЗ в Кабардино-Балкарии, где подрядчик не может получить разрешения на строительство трех пассажирских подвесных канатных дорог.
Минприроды 14 февраля отказало ООО «Агростройподряд» в выдаче запрашиваемых разрешений в связи с отсутствием положительного заключения государственной экологической экспертизы у проектной документации, говорится в пояснительной записке к проекту Минэка. Положение постановления правительства № 579 от 4 апреля 2022 г., освобождающее от необходимость проведения государственной экологической экспертизы в отношении подобных проектов, утратило силу 1 января 2025 г. Соответственно, «получение разрешений на строительство в настоящее время не представляется возможным», следует из документа.
Возникшие сложности могут привести «к существенному срыву сроков реализации проектов» и «неисполнению поручений президента», такие обстоятельства «являются недопустимыми», подчеркивается в пояснительной записке. Указанные канатные дороги должны быть введены в эксплуатацию до 25 декабря 2027 г., контрагенту уже выплачен аванс в размере 4,89 млрд руб. «Ведомости» направили запрос в Минэк о реализации проекта. Сотрудник преесс-службы Минприроды сообщил, что ведомство рассматривает проект постановления, который поступил, в установленном порядке
Дополнительно в пояснительной записке указано о проведении государственной экспертизы в отношении проектной документации для реализации ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане, запуск которого «находится на особом контроле правительства Российской Федерации и личном контроле президента». Заключение договоров на выполнение подрядных работ планируется в IV квартале 2025 г. «При этом в случае необходимости проведения государственной экологической экспертизы (и, как следствие, отсутствия соответствующих разрешений на строительство) достичь результатов реализации указанного ВТРК в установленные распоряжением сроки не представляется возможным», – отмечается в документе.
Ситуация с экологической экспертизой может пониматься двояко, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов: «С одной стороны, она сдерживает темпы строительства и создает всевозможные ограничения. Но есть и вторая правда – никто не отменял значимость экологических проблем, тем более в условиях глобального потепления». По его словам, законодательство подразумевает обязательную оценку воздействия на окружающую среду разного рода инвестиционных, строительных и иных действий. «Как бы это ни хотели инвесторы и строители укоротить процедуры, необходимо задумываться об экологии и находить решения, оценивать в том числе альтернативные варианты», – сказал Климанов «Ведомостям».
Согласно закону «Об экологической экспертизе», срок ее проведения не должен превышать трех месяцев, а в исключительных случаях может быть продлен на месяц, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Вместе с тем, по его словам, практика демонстрирует, что фактические сроки могут быть значительно больше из-за необходимости доработки документации, предоставления дополнительных материалов и т. д. «Интересно отметить, что предлагаемое изменение имеет ограниченный срок действия – только на текущий год, что говорит о его временном характере, направленном на решение конкретной проблемы, а не о системном ослаблении экологических требований», – обратил внимание он.
По мнению Жарского, данная ситуация указывает на необходимость более гибкого подхода к регулированию экологических аспектов строительства в ОЭЗ ТРТ. «Такой подход должен учитывать как экономические интересы и социальную значимость проектов, так и необходимость сохранения уникальных природных комплексов. Возможно, более эффективным решением было бы не полное освобождение от экологической экспертизы, а введение ускоренных процедур ее проведения для объектов с минимальным воздействием на окружающую среду, к которым относятся канатные дороги», – заключил эксперт.