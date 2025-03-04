На недоступность льготных лекарств пожаловались большинство орфанных пациентов

Чаще всего о недоступности льготных лекарств говорили пациенты с муковисцидозом. Всего в исследовании их было 33 человека, почти 97% обратили внимание на это. На проблему также пожаловались люди с миодистрофией Дюшенна и Беккера (34 опрошенных, из них – 89%) и болезнью Штрюмпеля (30 респондентов, из них – 79%). Говоря о проблемах с получением льготных лекарств, опрошенные часто обращали внимание на выдачу препаратов с перебоями и опозданием – почти 26%. Пациенты также пожаловались на то, что их заболевания нет в льготном перечне (18%). Около 15% сообщили, что их регионы не закупают необходимые препараты. Чуть меньше обратили внимание (13%), что нужного препарата нет в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и высокозатратных нозологий (ВНЗ). Среди других проблем пациенты чаще всего выделяли отсутствие в регионах специалиста по заболеванию (72%) и сложности с прохождением специализированной диагностики (51%). Чуть реже респонденты говорили о проблемах взаимодействия с медучреждениями в организации лечения и маршрутизации (43%), сложностях с прохождением реабилитации (42%) и получением лечения в стационаре (38%).