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Эксперимент со сдачей двух ОГЭ вместо четырех расширили до 12 регионов

Поступит ли ребенок в 10-й класс, будет зависеть от преодоления минимального балла, установленного регионом
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов – русского языка и математики – в рамках основного государственного экзамена (ОГЭ) вместо четырех. Согласно принятым поправкам, инициатива распространится еще на семь субъектов. В их числе: Саратовская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская области, Краснодарский и Камчатский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Изначально предполагалось, что такой механизм в рамках эксперимента будет введен в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях и Северной Осетии. Таким образом, в случае принятия закона в пилотном проекте будут участвовать 12 субъектов.

«Мы сможем через такое количество регионов, пройдя эксперимент, более объективно понять, насколько работают нормы закона», – заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин во время пленарной сессии 5 марта. Всего в проект было внесено 25 поправок. Изменения, предложенные ко второму чтению представителями фракций КПРФ и «Справедливая Россия», были отклонены.

Согласно одобренным изменениям, прием в десятый класс будет проходить на основании индивидуального отбора по результатам четырех ОГЭ (двух обязательных – по русскому и математике, а также двух предметов по выбору). Порядок приема установят региональные министерства и департаменты образования. Они же, согласно принятым поправкам, определят перечень предметов и минимальные значения результатов ОГЭ для приема в десятый класс.

«Эксперименты надо проводить на кошках, а не на детях. Будут десятки тысяч детей, которые не смогут попасть в десятый класс», – высказывался на пленарном заседании заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

Экономике нужны выпускники колледжей

Согласно прогнозу потребностей экономики в кадрах Минтруда до 2030 г., две трети новых рабочих мест должны ­будут занять люди с СПО. Дефицит рабочей силы ожидается в обрабатывающей промышленности, строительной и транспортной отраслях, отмечала 12 февраля заместитель председателя ГД Виктории Абрамченко («Единая Россия»).

Впрочем, как пояснила председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых («Единая Россия»), школьники, которые не наберут минимальный результат по ОГЭ для перехода в десятый класс, в 2025 г. получат преимущество при поступлении на бюджет в местные колледжи.

Также ко второму чтению были учтены замечания Минпросвещения о полномочиях субъекта и муниципалитета по определению порядка приема в организации среднего профессионального образования (СПО) и «более точно определены особые права льготных категорий поступающих».

Так, региональные министерства образования смогут устанавливать контрольные цифры приема в учреждения СПО для детей, окончивших школу в этом же регионе, в таком объеме, позволяющем обеспечить им общедоступность такого образования. Название же самого законопроекта в результате поправок сменилось на следующее: «О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования».

Что такое ОГЭ

ОГЭ – итоговая форма оценки знаний, усвоенных за девять лет обучения в школе. Является частью государственной итоговой аттестации. Школьники, успешно сдавшие экзамены, получают аттестат об основном общем образовании. Сейчас ОГЭ состоит из четырех экзаменов: двух обязательных (русский язык и математика) и двух по выбору. Поступление в учреждения СПО происходит на основе средней оценки в аттестате.

«Роль начального, среднего профессионального образования огромна. [космонавт Юрий] Гагарин с чего начинал? Правильно, с получения среднего профессионального образования, а до этого еще ремесленное училище закончил в Московской области. Вот у нас здесь есть депутаты, которые заканчивали, получая профессиональное образование, добились очень многого», – отметил Володин.

Предполагается, что в третьем чтении Госдума рассмотрит законопроект 18 марта. К этому времени Володин попросил субъекты, участвующие в пилотном проекте, «нарабатывать свою нормативную базу», а Минпросвещения – подготовить и направить подзаконные акты в нижнюю палату. Если эксперимент пройдет успешно, его могут распространить по всей России, отмечал Володин в своем Telegram-канале 26 января.

Текущая редакция проекта предполагает, что закон вступит в силу с момента официального опубликования. Эксперимент проводится до 31 декабря 2025 г. Субъекты совместно с правительством должны будут предоставить предварительные итоги проведения эксперимента в Госдуму до 10 декабря текущего года.

В подготовке материала участвовала Елена Мухаметшина

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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