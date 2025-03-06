Эксперимент со сдачей двух ОГЭ вместо четырех расширили до 12 регионов

Согласно одобренным изменениям, прием в десятый класс будет проходить на основании индивидуального отбора по результатам четырех ОГЭ (двух обязательных – по русскому и математике, а также двух предметов по выбору). Порядок приема установят региональные министерства и департаменты образования. Они же, согласно принятым поправкам, определят перечень предметов и минимальные значения результатов ОГЭ для приема в десятый класс.