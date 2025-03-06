Прокуратура в Москве добилась изменения формулировки увольнения двух чиновников

Прокуратура в Москве добилась изменения формулировки увольнения двух чиновниковИх обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства
Бутырская районная прокуратура в Москве добилась изменения формулировки увольнения двух сотрудников администрации Бибирева, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе столичной прокуратуры. Ранее их обвинили в нарушении антикоррупционного законодательства, у сотрудников был конфликт интересов, о котором они не сообщали.
Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом проверки, речь идет о заместителе главы администрации Бибирева Александра Аршанского – Олеге Злоцком и начальнике организационно-правового отдела Ирине Зайцевой. После проверки справок о доходе и имуществе за 2021 и 2022 гг. выяснилось, что госслужащие проживали вместе и даже воспитывали несовершеннолетнего сына. В частности, говорит собеседник, в разделе 3 справки Злоцкого в собственности указывалась квартира в Мытищах, которая совпала по адресу с жильем в безвозмездном пользовании в справке Зайцевой.
Согласно законам «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе РФ», чиновники, находящиеся в близких отношениях, обязаны сообщить о конфликте интересов. Как следует из сведений прокуратуры, чиновники о своем положении решили не распространяться, из-за чего летом 2024 г. ведомство вынесло уже главе администрации представление. Зайцева и Злоцкий были уволены в конце июня, но в формулировке указывалось, что покинули службу они по собственному желанию.
В ответ на это прокуратура подала иск о замене формулировки на «в связи с утратой доверия», а также потребовала включить экс-чиновников в соответствующий реестр. Два иска были удовлетворены Бутырским райсудом 25 февраля и 4 марта, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства.
Чиновники, попавшие в реестр уволенных в связи с утратой доверия, сталкиваются с серьезными ограничениями. Этот реестр ведется по указу президента РФ № 96 от 2019 г. и включает госслужащих, уволенных за коррупционные нарушения, в том числе за неурегулированный конфликт интересов и предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе.
Основное последствие – запрет на работу в государственных и муниципальных органах в течение пяти лет с момента увольнения (соответствующее изменение было предложено Минтруда еще в феврале 2023 г.). Работодатели обязаны проверять кандидатов по реестру перед назначением. Также возможны ограничения на работу в госкорпорациях, участие в тендерах и госзакупках. Реестр является публичным, что влечет репутационные риски.
Аналогичное требование уже не московской, а прокуратуры в ХМАО было удовлетворено в декабре 2024 г. Как писали местные СМИ, вице-мэра Мегиона Наталью Мартынюк уволили по утрате доверия, изменив формулировку отставки с «по собственному желанию». Причиной также стало нарушение антикоррупционного законодательства: чиновница обеспечивала финансирование контрактов, заключенных ее мужем – директором дворца искусств, в то время как другие учреждения не получали оплату.
Еще в сентябре «Ведомости» писали, что органы прокуратуры более 100 раз обратились в суд с исками об изменении оснований увольнения чиновников за первое полугодие 2024 г. При удовлетворении судом требований прокурора у провинившихся чиновников появляется в трудовых документах запись об увольнении в связи с утратой доверия. Они включаются в соответствующий публичный реестр.
Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов, выступая с докладом на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Душанбе. Речь шла о тех государственных служащих, которые уходили со службы по собственному желанию, хотя фактически были вынуждены это сделать в связи с допущенными коррупционными правонарушениями.