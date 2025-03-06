Прокуратура в Москве добилась изменения формулировки увольнения двух чиновников

Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом проверки, речь идет о заместителе главы администрации Бибирева Александра Аршанского – Олеге Злоцком и начальнике организационно-правового отдела Ирине Зайцевой. После проверки справок о доходе и имуществе за 2021 и 2022 гг. выяснилось, что госслужащие проживали вместе и даже воспитывали несовершеннолетнего сына. В частности, говорит собеседник, в разделе 3 справки Злоцкого в собственности указывалась квартира в Мытищах, которая совпала по адресу с жильем в безвозмездном пользовании в справке Зайцевой.