Экс-проректор РАНХиГС получил условное наказание за особо крупную растрату

Синельников-Мурылев работал проректором РАНХиГС в 2002–2023 гг., а также ректором во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития с 2007 г. по 2024 г., следует из данных на сайте ВАВТ. Обвиняемый уволился из ВАВТ по собственному желанию в марте прошлого года, т. е. спустя 11 месяцев с момента отправки под домашний арест. Он также преподавал в Высшей школе экономики и Московском физико-техническом институте. В 2017 г. Синельников-Мурылев вошел в топ-3 самых богатых ректоров российских вузов по версии РБК.