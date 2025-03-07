Экс-проректор РАНХиГС получил условное наказание за особо крупную растрату

Экс-проректор РАНХиГС получил условное наказание за особо крупную растратуЭкономист Сергей Синельников-Мурылев до задержания входил в топ рейтинга самых богатых ректоров
Никулинский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему проректору по науке РАНХиГС Сергею Синельникову-Мурылеву, узнали «Ведомости». Судья Наталия Фигурина назначила ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы условно. Суд признал профессора виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).
Судебный процесс продлился недолго – с июля 2024 г. Для рассмотрения уголовного дела по существу потребовалось всего 14 заседаний. Вместе с Синельниковым-Мурылевым на скамье подсудимых было еще две фигурантки: бывшая сотрудница РАНХиГС Рената Факеева и Екатерина Кабанова. Им в отличие от экс-ректора инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).
Согласно приговору, Факеева получила 5 лет условного заключения, а Кабанова – 4 года.
При этом, по сведениям источника «Ведомостей», в прениях сторон государственный обвинитель запрашивал для фигурантов наказание гораздо строже. Прокурор просил приговорить Синельникова-Мурылева к 7 годам колонии общего режима со штрафом в размере заработной платы за два года – более 61 млн руб.
Приговор пока не вступил в законную силу. Защита фигурантов, как и прокуратура, может обжаловать решение в апелляционной инстанции.
О задержании бывшего ректора стало известно в апреле 2023 г. 28 апреля Лефортовский суд отправил его под домашний арест по ходатайству следствия ФСБ, писали «Ведомости».
В сообщении ЦОС ФСБ говорилось, что противоправная деятельность проректора была пресечена. Там отметили, что следственное управление ФСБ возбудило в отношении Синельникова-Мурылева уголовное дело по факту растраты бюджетных денежных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ.
Синельников-Мурылев работал проректором РАНХиГС в 2002–2023 гг., а также ректором во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития с 2007 г. по 2024 г., следует из данных на сайте ВАВТ. Обвиняемый уволился из ВАВТ по собственному желанию в марте прошлого года, т. е. спустя 11 месяцев с момента отправки под домашний арест. Он также преподавал в Высшей школе экономики и Московском физико-техническом институте. В 2017 г. Синельников-Мурылев вошел в топ-3 самых богатых ректоров российских вузов по версии РБК.
Это не единственное уголовное преследование о растрате бюджетных средств в отношении руководства РАНХиГС. В марте 2024 г. Никулинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима экс-заместителя министра просвещения РФ Марию Ракову. Ее обвинили в хищении 21 млн руб. при исполнении двух госконтрактов по госпрограмме «Образование». В уголовном деле также упоминается эпизод с хищением 20 млн руб. с помощью фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук (ИОН) РАНХиГС.
По делу Раковой подсудимыми, в частности, стали два экс-сотрудника РАНХиГС: Сергей Зуев, работавший директором ИОНа, и бывший проректор университета Иван Федотов. По этому делу Зуев получил 4 года лишения свободы условно, суд также запретил ему на 2 года занимать должности на госслужбе. Федотов получил 3 года условно со штрафами, а также запрет на занятие государственных должностей.
Еще одним фигурантом в уголовном деле был первый ректор РАНХиГС Владимир Мау, в июне 2022 г. он был отправлен под домашний арест. Спустя месяц меру пресечения сменили на подписку о невыезде, и через несколько дней Мау снова начал работать в качестве ректора вуза. В середине октября 2022 г., как сообщил «Ведомостям» адвокат ректора Алексей Дудник, дело о мошенничестве в его отношении было прекращено. Мау ушел в отставку в январе 2023 г., должность ректора академии занял Алексей Комиссаров.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу РАНХиГС с просьбой уточнить, являлись ли Факеева и Кабанова сотрудниками университета.