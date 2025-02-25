В РАНХиГС после реструктуризации останется пять институтов из 14

В РАНХиГС после реструктуризации останется пять институтов из 14Программы остальных подразделений перетекут в эти пять структур
В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) к лету планируется завершить реструктуризацию. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал ректор вуза Алексей Комиссаров. В РАНХиГС останется пять основных институтов из 14 существующих сейчас.
«Это Институт госслужбы и управления, где будут готовить будущих госслужащих. Институт права и национальной безопасности с программами по юриспруденции и всем, что связано с нацбезопасностью. Институт экономики, математики и информационных технологий. Четвертый институт будет новый – это Институт управления, куда перешли все программы по менеджменту. И пятый – Институт общественных наук, т. е. социогуманитарное направление», – сказал Комиссаров.
По его словам, программы (всего их 4500) остальных подразделений перейдут в эти пять структур. Также останется Институт бизнеса и делового администрирования, который будет специализироваться только на бизнес-образовании – программах MBA, сказал Комиссаров. Сохранится отдельный общеакадемический факультет, где будут сосредоточены кафедры по тем дисциплинам, которые нужны для всех остальных институтов: истории, иностранным языкам, физкультуре и т. д.
По его словам, многие абитуриенты не понимали разницы между специальностями, по которым обучают в рамках разных институтов. При этом сами институты конкурировали за абитуриентов. По словам Комиссарова, есть байки «о том, что на днях открытых дверей будущих студентов отлавливали чуть ли не у дверей вагонов метро и предлагали максимальные скидки на обучение», если они будут поступать в конкретные институты. «При этом разницу между программами практически никто не мог понять», – сказал он.
Реструктуризация академии к приемной кампании 2025 г. должна завершиться, соответственно, абитуриенты этого года будут выбирать для поступления один из пяти институтов, поясняет ректор. Сокращения профессорско-преподавательского состава не планируется, некоторые преподаватели перейдут в другие институты РАНХиГС.
Но сокращения затронут административно-управленческий блок, сказал Комиссаров.
«Исторически так сложилось, что в академии было большое количество независимых центров, институтов, структур, всего около 100, причем у каждого свои программы и стандарты. В этом есть и плюсы, и минусы. Главный плюс – это многообразие и хорошая конкуренция. Минус – иногда происходит потеря в качестве в случае стремления за финансовыми показателями и неэффективное использование научного потенциала академии, ее профессорско-преподавательского состава. Когда каждый живет в своей маленькой организации, то нет возможности использовать весь потенциал академии. В результате программы отличаются по качеству», – говорит Комиссаров.
Изменения запланированы и в филиальной сети академии – сейчас у РАНХиГС 47 филиалов. По словам Комиссарова, планируется оставить около 40. В частности, обсуждается закрытие филиалов во Владивостоке и Балакове Саратовской области. «Но параллельно с этим мы будем открывать представительства РАНХиГС. Филиалы – это полноценные образовательные структуры. А представительства будут заниматься только программами дополнительного образования без собственного штата преподавателей. Задача представительств будет в том, чтобы наладить максимально тесное взаимодействие с муниципальными, региональными властями, компаниями в регионе и предлагать для них программы дополнительного образования», – говорит ректор.