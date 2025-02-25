В РАНХиГС после реструктуризации останется пять институтов из 14

«Исторически так сложилось, что в академии было большое количество независимых центров, институтов, структур, всего около 100, причем у каждого свои программы и стандарты. В этом есть и плюсы, и минусы. Главный плюс – это многообразие и хорошая конкуренция. Минус – иногда происходит потеря в качестве в случае стремления за финансовыми показателями и неэффективное использование научного потенциала академии, ее профессорско-преподавательского состава. Когда каждый живет в своей маленькой организации, то нет возможности использовать весь потенциал академии. В результате программы отличаются по качеству», – говорит Комиссаров.