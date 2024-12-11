Алексей Комиссаров покинет пост гендиректора АНО «Россия – страна возможностей»Он сосредоточится на работе ректора РАНХиГС
В автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» (РСВ), которая занимается кадровыми конкурсами, сменится генеральный директор. Вместо Алексея Комиссарова ее возглавит ректор мастерской управления «Сенеж», исполнительный директор РСВ Андрей Бетин. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к администрации президента (АП). О кадровых перестановках слышал и еще один собеседник, близкий к АП. Комиссаров, который возглавляет РСВ с момента основания в 2018 г., сосредоточится на работе в качестве ректора РАНХиГС, говорит один из источников «Ведомостей». «Он останется в руководстве РСВ, но будет заниматься уже не оперативным управлением организацией, а ее стратегическим развитием».
Сейчас Комиссаров входит в наблюдательный совет АНО, который возглавляет президент Владимир Путин. Распоряжение об уходе Комиссарова может подписать руководитель АП Антон Вайно, добавляет один из источников.
РСВ была создана указом президента от 22 мая 2018 г. Флагманским проектом платформы, которую курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, является конкурс управленцев «Лидеры России» (впервые стартовал в октябре 2017 г., презентация прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов в том же году).
Комиссаров учился на факультете автомобильного транспорта МАДИ, занимался бизнесом и венчурным финансированием. В 2011 г. стал руководителем департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства столицы. В 2015–2017 гг. возглавлял Фонд развития промышленности. С 2017 г. в качестве проректора РАНХиГС и директора Высшей школы госуправления академии (база для «школы губернаторов», а с 2024 г. – «школы мэров») занимался подготовкой высшего кадрового резерва. В 2018 г. стал гендиректором РСВ, в 2023 г. – ректором РАНХиГС, сменив Владимира Мау. В июне 2023 г. Комиссаров на экономическом факультете МГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в РФ». До этого, в 2013 г., сообщество «Диссернет» нашло в прошлой работе Комиссарова заимствования без ссылок, и он обратился в Высшую аттестационную комиссию с просьбой аннулировать его степень.
Бетин, который сменит Комиссарова, окончил Госинститут физкультуры, работал в коммерческих структурах. В 2014 г. прошел обучение по программе MBA «Управление инновационным развитием компании с государственным участием» в РЭУ им. Плеханова. Работал в АО «Станкопром», Инновационном научно-производственном центре текстильной и легкой промышленности и «Трансинжиниринге». Был проректором МГТУ «Станкин». В 2017 г. окончил магистратуру в РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2018 г. стал управляющим делами правительства Нижегородской области, а в декабре того же года – вице-губернатором региона.
Актуальные проекты РСВ
В ноябре 2024 г. Сергей Кириенко объявил о запуске второго конкурса «Лидеры России. Политика», который приурочен к парламентским выборам 2026 г. По итогам первого конкурса, который проходил в 2020–2021 гг., в Госдуму прошли более 10 из 49 победителей этого конкурса.
В феврале 2023 г. Бетин занял пост ректора мастецрской управления «Сенеж», а в мае 2024 г. стал исполнительным директором РСВ. «Сенеж» был создан РСВ в 2019 г. в подмосковном Солнечногорске как центр дополнительного образования для управленцев в сфере государства и проч. Ежегодно в мастерской проходят 36–40 образовательных программ – к примеру, сейчас обучаются участники специальной военной операции по программе «Время героев». Там же проводятся семинары для вице-губернаторов по внутренней политике и др.
Главное значение программ РСВ – в их открытости, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Когда говорят про кадровые лифты, то в случае с госслужбой и корпорациями всегда есть изначальные квалификационные требования, причем зачастую непубличные. В случае проектов РСВ <...> все зависит от уровня подготовки участников». Тот, кто доходит до финальных этапов конкурсов или обучения, получает серьезные возможности для дальнейшего профессионального и кадрового роста, сказал он. Существует экосистема организации, говорит эксперт: «Она дает людям, если они не стали победителями конкурсов, в дальнейшем взаимодействовать с участниками сообщества – и возможно в следующий раз добиться лучших результатов».