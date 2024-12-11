Алексей Комиссаров покинет пост гендиректора АНО «Россия – страна возможностей»

Комиссаров учился на факультете автомобильного транспорта МАДИ, занимался бизнесом и венчурным финансированием. В 2011 г. стал руководителем департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства столицы. В 2015–2017 гг. возглавлял Фонд развития промышленности. С 2017 г. в качестве проректора РАНХиГС и директора Высшей школы госуправления академии (база для «школы губернаторов», а с 2024 г. – «школы мэров») занимался подготовкой высшего кадрового резерва. В 2018 г. стал гендиректором РСВ, в 2023 г. – ректором РАНХиГС, сменив Владимира Мау. В июне 2023 г. Комиссаров на экономическом факультете МГУ защитил кандидатскую диссертацию по теме «Управление системой конкурсного отбора руководящих кадров в РФ». До этого, в 2013 г., сообщество «Диссернет» нашло в прошлой работе Комиссарова заимствования без ссылок, и он обратился в Высшую аттестационную комиссию с просьбой аннулировать его степень.