Регионы получат допсредства на закупку лекарств людям с редкими болезнями

Свой законопроект Минздрав разработал после постановления Конституционного суда (КС) от 26 сентября 2024 г. В документе наивысшая инстанция обязала законодателей разработать резервный механизм для оперативного предоставления лекарств больным жизнеугрожающими редкими заболеваниями, если региональным властям не хватает бюджетных средств на закупку таких препаратов. Суд также признал, что сейчас отсутствует механизм передачи уже закупленных лекарств или выделенных бюджетных средств в случае, если гражданин переехал из одного субъекта в другой, из-за чего создается дополнительная нагрузка на региональные бюджеты.