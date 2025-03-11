Нехватку региональных средств на лечение орфанных болезней восполнят федбюджетом

По словам Попович, проблема с выполнением регионами своих обязательств перед пациентами в том числе могла быть связана с ростом цен на лекарства на фоне введенных в отношении РФ санкций. Пациенты в регионах не сталкиваются с проблемами в получении лекарства, если оно входит в орфанный перечень, по которому закупка лекарств обеспечивается за счет субъектов (всего в нем 17 заболеваний), рассказала «Ведомостям» председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных болезней Екатерина Захарова. Трудности с получением лекарств возникают, например, у тех, кто не имеет «нужной» степени инвалидности, из-за чего «регионы просто не имеют право обеспечить их льготными лекарствами», пояснила она.