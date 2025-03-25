Взрыв газа в многоэтажке в Махачкале: что известно

Позже появились данные, что в Махачкале прогремел второй за утро взрыв. На этот раз – в салоне сотовой связи. «РИА Новости» со ссылкой на МВД сообщает, что при этом пострадали еще два человека. В МЧС уточнили, что в салоне связи на улице Шамиля площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадали четверо человек, все госпитализированы. По предварительной информации, состояние троих из них тяжелое, заявили в республиканском минздраве. К 11:30 пожар в магазине потушили.