Взрыв газа в многоэтажке в Махачкале: что известно

Взрыв газа в многоэтажке в Махачкале: что известноПосле второго взрыва за утро в городе шестеро пострадавших, эвакуированы 150 жильцов
В Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке на улице Гапцахская, 14. На место съехались экстренные службы, чиновники и правоохранители. Об этом сообщили в официальном канале горадминистрации. Второй инцидент произошел в салоне связи на улице Шамиля.
По данным властей, этот дом не был введен в эксплуатацию, так как входил в реестр незаконно возведенных. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
По данным МЧС, хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажки. После этого загорелась квартира. Подоспевшие на место спасатели эвакуировали из дома 150 жильцов.
«Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Открытое горение ликвидировано», – пояснили в пресс-службе МЧС РФ.
Также повреждения получили окна в соседних пяти многоэтажках и около 50 припаркованных во дворе автомобилей.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал зампрокурора республики Дагестан Алексей Родивилов. Надзорное ведомство начало проверку по факту произошедшего.
СУ СК по Дагестану также организовало доследственную проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства инцидента.
К дому на улице Гапцахской приехал глава Махачкалы Юсуп Умавов. Власти начали прорабатывать вопрос организации временного размещения жителей. Это нужно сделать в кратчайшие сроки.
«Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних домов», – пояснили в управлении пресс-службы администрации Махачкалы.
В минздраве Дагестана сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в 14-этажке. Женщину в тяжелом состоянии госпитализируют в республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. А мужчину в состоянии средней тяжести доставили в республиканский центр травматологии и ортопедии. Медики поясняют, что делают все возможное для спасения раненых.
Позже появились данные, что в Махачкале прогремел второй за утро взрыв. На этот раз – в салоне сотовой связи. «РИА Новости» со ссылкой на МВД сообщает, что при этом пострадали еще два человека. В МЧС уточнили, что в салоне связи на улице Шамиля площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадали четверо человек, все госпитализированы. По предварительной информации, состояние троих из них тяжелое, заявили в республиканском минздраве. К 11:30 пожар в магазине потушили.