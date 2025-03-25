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Взрыв газа в многоэтажке в Махачкале: что известно

После второго взрыва за утро в городе шестеро пострадавших, эвакуированы 150 жильцов
Елена Вострикова
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Махачкале произошел взрыв газа в многоэтажке на улице Гапцахская, 14. На место съехались экстренные службы, чиновники и правоохранители. Об этом сообщили в официальном канале горадминистрации. Второй инцидент произошел в салоне связи на улице Шамиля.

По данным властей, этот дом не был введен в эксплуатацию, так как входил в реестр незаконно возведенных. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

По данным МЧС, хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажки. После этого загорелась квартира. Подоспевшие на место спасатели эвакуировали из дома 150 жильцов.

«Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Открытое горение ликвидировано», – пояснили в пресс-службе МЧС РФ.

Также повреждения получили окна в соседних пяти многоэтажках и около 50 припаркованных во дворе автомобилей.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал зампрокурора республики Дагестан Алексей Родивилов. Надзорное ведомство начало проверку по факту произошедшего.

СУ СК по Дагестану также организовало доследственную проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства инцидента.

К дому на улице Гапцахской приехал глава Махачкалы Юсуп Умавов. Власти начали прорабатывать вопрос организации временного размещения жителей. Это нужно сделать в кратчайшие сроки.

«Специалисты обследуют здание и прилегающую территорию, чтобы определить степень разрушений и возможные риски для соседних домов», – пояснили в управлении пресс-службы администрации Махачкалы.

В минздраве Дагестана сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в 14-этажке. Женщину в тяжелом состоянии госпитализируют в республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. А мужчину в состоянии средней тяжести доставили в республиканский центр травматологии и ортопедии. Медики поясняют, что делают все возможное для спасения раненых.

Позже появились данные, что в Махачкале прогремел второй за утро взрыв. На этот раз – в салоне сотовой связи. «РИА Новости» со ссылкой на МВД сообщает, что при этом пострадали еще два человека. В МЧС уточнили, что в салоне связи на улице Шамиля площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадали четверо человек, все госпитализированы. По предварительной информации, состояние троих из них тяжелое, заявили в республиканском минздраве. К 11:30 пожар в магазине потушили.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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