Госдума упростила порядок признания организации экстремистской

После выступления докладчиков депутаты задали несколько вопросов. Например, член фракции КПРФ Алексей Куринный попросил Ардабьеву объяснить, чем друг от друга отличаются экстремистская организация и экстремистское сообщество. По словам замминистра юстиции, разница в том, что экстремистская организация по своей правовой форме – это юрлицо, а сообщество – это группа лиц. Всего с 2022 по 2023 г. было вынесено 72 приговора по статье об организации экстремистского сообщества. «Там физических лиц может быть несколько, даже много. То есть это не 72 приговора конкретным лицам, это 72 приговора по экстремистским сообществам», – пояснила она. Как отмечает юрист Гарегин Митин, экстремистская организация – это группа физических лиц с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений, которые определены ее учредительным документом, и, как правило, зарегистрированная в таком качестве, а сообщество – это некая аморфная группа.