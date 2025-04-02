Госдума упростила порядок признания организации экстремистской

Госдума упростила порядок признания организации экстремистскойДля этого будет достаточно обвинительного приговора по соответствующей статье одному ее участнику
Госдума 1 апреля приняла в первом чтении пакет из трех правительственных законопроектов, направленных на ужесточение законодательства в части экстремистской деятельности. Документами предусмотрено, что организация может получить статус экстремистской из-за приговора по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества), который был вынесен одному из ее членов – руководителю, основателю или участнику. Сейчас признать организацию таковой можно только на основании решения суда. Пакет депутаты приняли единогласно (391 «за»).
Пока в составляемый Минюстом список экстремистских организаций входят общественные и религиозные объединения и иные организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Законопроектом предлагается разрешить вносить в этот перечень экстремистские сообщества (т. е. юридически несуществующие организации). Этот комплекс мер особенно необходим, «учитывая общественную опасность экстремистских сообществ», говорится в пояснительной записке к проекту.
Без замечаний были приняты еще два законопроекта Белого дома, которыми вносятся корреспондирующие изменения в ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях, а также в ст. 282.2 УК и ст. 393 Уголовно-процессуального кодекса. Они необходимы для уточнения формулировок в связи с изменением наименования перечня экстремистов, который дается в основном законопроекте, пояснила докладчик, заместитель министра юстиции Елена Ардабьева.
Законопроекты вступят в силу со дня их опубликования, что обусловлено «необходимостью оперативного применения положений, а также недопущения попытки создать условия для их нарушения», говорится в пояснительной записке к основному проекту закона.
После выступления докладчиков депутаты задали несколько вопросов. Например, член фракции КПРФ Алексей Куринный попросил Ардабьеву объяснить, чем друг от друга отличаются экстремистская организация и экстремистское сообщество. По словам замминистра юстиции, разница в том, что экстремистская организация по своей правовой форме – это юрлицо, а сообщество – это группа лиц. Всего с 2022 по 2023 г. было вынесено 72 приговора по статье об организации экстремистского сообщества. «Там физических лиц может быть несколько, даже много. То есть это не 72 приговора конкретным лицам, это 72 приговора по экстремистским сообществам», – пояснила она. Как отмечает юрист Гарегин Митин, экстремистская организация – это группа физических лиц с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений, которые определены ее учредительным документом, и, как правило, зарегистрированная в таком качестве, а сообщество – это некая аморфная группа.
Депутат от «Новых людей» Роза Чемерис поинтересовалась, будут ли преследовать участников сообщества, которые покинули его сразу после признания экстремистским. Ардабьева в ответ указала, что преследование членов экстремистского сообщества – это не предмет рассматриваемого законопроекта. Коммунист Вячеслав Мархаев предусмотрительно уточнил у Минюста, не будут ли считаться призывы КПРФ к строительству социализма экстремизмом. Докладчик лишь сказала, что для признания таких призывов экстремистскими нужно судебное решение.
Принятый пакет законопроектов – это попытка законодателей расширить круг организаций, признаваемых экстремистскими, за счет поглощения уголовно-правового понятия «экстремистская организация» более общим понятием «экстремистское сообщество», говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Сейчас понятие экстремистского сообщества содержится в ст. 282.1 УК РФ, но его определение и общие признаки даны только в постановлении пленума Верховного суда «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» и носят узконаправленный характер, сказал Митин. Для применения этого понятия в иных целях и упрощения признания сообщества экстремистским и вводится дополнительный признак – наличие приговора по упомянутой статье, уточнил он.
Теперь если лицо осуждено за создание экстремистской организации, то вступление в силу приговора по этой статье будет рассматриваться в качестве правоустанавливающей ситуации, которая исключает необходимость в проведении отдельных процедур, которые требовались ранее, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Логично, что если лицо осуждено за создание экстремистской организации, то сама организация, за создание которой он был осужден, не имеет шансов не быть признанной экстремистской. Обратное бы означало, что приговор вынесен необоснованно», – рассуждает он.
Впрочем, сейчас правоприменительная практика не сталкивается с трудностями при признании той или иной организации экстремистской – необходимые нормы права давно уже приняты, единственная загвоздка была с включением в перечень экстремистских организаций именно сообществ, говорит Галанцев. Законопроект затронет всех, кто так или иначе связан с уголовно-правовыми экстремистскими сообществами: это, например, лица, осужденные за совершение любого из преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества, участие в нем, склонение к участию и т. д.), уточнил он.