Дума приняла закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах
Госдума приняла законопроект в третьем чтении, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными или экстремистскими, запрещенными на территории страны.
Инициатива направлена на пресечение обогащения владельцев площадок, которые «осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении России и ее граждан, заявил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Закон затронет в том числе ресурсы иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной, а также общественных или религиозных объединений, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете. Запрет рекламы распространяется и на ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством, добавил Володин.
1 марта вступил в силу закон о спецсчетах для иностранных агентов. Согласно документу, зачисление доходов иноагента от творческой деятельности будет идти на специальный рублевый счет, открытие которого обязательно для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжение деньгами доступно иноагенту только после освобождения от этого статуса.