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Дума приняла закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

Ведомости

Госдума приняла законопроект в третьем чтении, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в РФ нежелательными или экстремистскими, запрещенными на территории страны.

Инициатива направлена на пресечение обогащения владельцев площадок, которые «осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия» в отношении России и ее граждан, заявил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Закон затронет в том числе ресурсы иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной, а также общественных или религиозных объединений, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете. Запрет рекламы распространяется и на ресурсы, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством, добавил Володин.

1 марта вступил в силу закон о спецсчетах для иностранных агентов. Согласно документу, зачисление доходов иноагента от творческой деятельности будет идти на специальный рублевый счет, открытие которого обязательно для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжение деньгами доступно иноагенту только после освобождения от этого статуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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