Дума приняла закон о запрете рекламы на нежелательных ресурсах

1 марта вступил в силу закон о спецсчетах для иностранных агентов. Согласно документу, зачисление доходов иноагента от творческой деятельности будет идти на специальный рублевый счет, открытие которого обязательно для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжение деньгами доступно иноагенту только после освобождения от этого статуса.