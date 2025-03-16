ТАСС: для иноагентов открыли более 500 спецсчетов

1 марта вступил в силу закон о спецсчетах для иностранных агентов. Документом предусматривается зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Счет должен быть открыт в течение 15 дней с момента включения лица в реестр. Распоряжаться деньгами иноагент сможет лишь после освобождения от этого статуса.