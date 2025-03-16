ТАСС: для иноагентов открыли более 500 спецсчетов
Более 500 специальных рублевых счетов завели для физлиц и организаций, признанных иностранными агентами, почти все счета были открыты 1 марта, когда начал действовать соответствующий закон, пишет ТАСС со ссылкой на реестр иноагентов.
1 марта вступил в силу закон о спецсчетах для иностранных агентов. Документом предусматривается зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Счет должен быть открыт в течение 15 дней с момента включения лица в реестр. Распоряжаться деньгами иноагент сможет лишь после освобождения от этого статуса.
По данным ТАСС, более 410 спецсчетов были открыты физическими лицами-иноагентами. Около 90 спецсчетов были открыты для юридических лиц.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении специальных счетов для выплат иноагентам в конце декабря прошлого года. В феврале представитель Минюста Светлана Кузнецова сообщила, что в реестре содержатся сведения о 723 действующих иноагентах, из них 540 физлиц, пишет ТАСС. Около 40% иноагентов находятся за пределами России.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале отмечал, что деньги со спецсчета счета могут списать «по долгам перед государством, алиментам и иным обязательствам». По его данным, общая сумма штрафов только по ст.19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента превысила 22 млн руб. Главная цель введения таких мер, указывал Пискарев, – «лишить иноагентов у нас в стране «кормовой базы» для ведения подрывной деятельности и поддержки киевского режима».