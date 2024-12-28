Путин подписал закон о введении специальных счетов для выплат иноагентам

На специальный счет должны поступать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости, а также доходы, полученные в связи с интеллектуальной деятельностью, от брендов, доходы в виде процентов по вкладам и от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.