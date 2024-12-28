Путин подписал закон о введении специальных счетов для выплат иноагентам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает, что выплаты иноагентам за использование интеллектуальной деятельности должны зачисляться только на специальный рублевый счет, который будет открыт в уполномоченном банке, следует из документа.
На специальный счет должны поступать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости, а также доходы, полученные в связи с интеллектуальной деятельностью, от брендов, доходы в виде процентов по вкладам и от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.
Счет должен быть открыт в течение 15 дней с момента включения лица в реестр.
27 декабря в реестр иноагентов были включены организации «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл – Россия в изгнании», физические лица – журналист Данила Беляков, Андрей Львов, рэп-артист Андрей Меньшиков (Лигалайз), и бывший глава отдела расследований издания Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Алексея Ковалева.