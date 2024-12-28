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Путин подписал закон о введении специальных счетов для выплат иноагентам

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает, что выплаты иноагентам за использование интеллектуальной деятельности должны зачисляться только на специальный рублевый счет, который будет открыт в уполномоченном банке, следует из документа.

На специальный счет должны поступать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости, а также доходы, полученные в связи с интеллектуальной деятельностью, от брендов, доходы в виде процентов по вкладам и от долевого участия в организациях, в том числе дивиденды.

Счет должен быть открыт в течение 15 дней с момента включения лица в реестр.

27 декабря в реестр иноагентов были включены организации «Страна и мир. Sakharov Review» и «Трансперенси интернешнл – Россия в изгнании», физические лица – журналист Данила Беляков, Андрей Львов, рэп-артист Андрей Меньшиков (Лигалайз), и бывший глава отдела расследований издания Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Алексея Ковалева. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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