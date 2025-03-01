Пискарев: Более 500 спецсчетов будут открыты для зачислений выплат иноагентам
Более 500 спецсчетов будут открыты для зачислений выплат иноагентам в связи со вступившим в силу законом. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
«Такие счета могут быть открыты в отношении свыше 500 физических лиц- иноагентов. Почти 40% из них находятся за рубежом. Среди них, по данным Минюста России, 42 представителя культуры, 50 политиков, 152 блогера и журналиста и т.д.», – пояснил Пискарев.
Депутат напомнил, что иностранные агенты смогут снимать средства со специальных счетов только после того, как потеряют свой статус. Но деньги с такого счета могут списать «по долгам перед государством, алиментам и иным обязательствам». А общая сумма штрафов только по ст.19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента превысила 22 млн руб.
«Главная цель введения таких мер – лишить иноагентов у нас в стране «кормовой базы» для ведения подрывной деятельности и поддержки киевского режима», – отметил парламентарий.
Закон о создании специальных счетов для зачислений выплат иностранным агентам вступил в силу 1 марта. Согласно этому документу, все доходы иностранного агента от творческой деятельности должны зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным как для самого агента, так и для тех, кто ему выплачивает гонорары.
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