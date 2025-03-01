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Пискарев: Более 500 спецсчетов будут открыты для зачислений выплат иноагентам

Ведомости

Более 500 спецсчетов будут открыты для зачислений выплат иноагентам в связи со вступившим в силу законом. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Такие счета могут быть открыты в отношении свыше 500 физических лиц- иноагентов. Почти 40% из них находятся за рубежом. Среди них, по данным Минюста России, 42 представителя культуры, 50 политиков, 152 блогера и журналиста и т.д.», – пояснил Пискарев.

Депутат напомнил, что иностранные агенты смогут снимать средства со специальных счетов только после того, как потеряют свой статус. Но деньги с такого счета могут списать «по долгам перед государством, алиментам и иным обязательствам». А общая сумма штрафов только по ст.19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента превысила 22 млн руб.

«Главная цель введения таких мер – лишить иноагентов у нас в стране «кормовой базы» для ведения подрывной деятельности и поддержки киевского режима», – отметил парламентарий.

Закон о создании специальных счетов для зачислений выплат иностранным агентам вступил в силу 1 марта. Согласно этому документу, все доходы иностранного агента от творческой деятельности должны зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным как для самого агента, так и для тех, кто ему выплачивает гонорары.

26 февраля столичный суд арестовал счета блогера и журналиста Ильи Варламова (считается в России иноагентом). Его обвиняли в неисполнении обязанностей иноагента. До этого прокуратура возбуждала дела на блогера за распространение контента без указания соответствующей маркировки.

А 28 февраля суд оштрафовал журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента после выпуска интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Оно вышло 1 августа 2024 г., а Дудь был внесен в соответствующий реестр с апреля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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