Пискарев: Более 500 спецсчетов будут открыты для зачислений выплат иноагентам

Закон о создании специальных счетов для зачислений выплат иностранным агентам вступил в силу 1 марта. Согласно этому документу, все доходы иностранного агента от творческой деятельности должны зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным как для самого агента, так и для тех, кто ему выплачивает гонорары.