Столичный суд арестовал счета Ильи Варламова
Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера и журналиста Ильи Варламова
В ноябре 2024 г. прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. В сентябре в ведомстве указывали, что за год блогера дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но он продолжил распространять материалы без указания статуса иноагента.
17 февраля Таганский районный суд Москвы оштрафовал блогера на 45 000 руб. за распространение контента без указания маркировки иностранного агента. Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.