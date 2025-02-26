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Столичный суд арестовал счета Ильи Варламова

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы арестовал счета блогера и журналиста Ильи Варламова (считается в России иноагентом), обвиняемого в неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В ноябре 2024 г. прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. В сентябре в ведомстве указывали, что за год блогера дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но он продолжил распространять материалы без указания статуса иноагента.

17 февраля Таганский районный суд Москвы оштрафовал блогера на 45 000 руб. за распространение контента без указания маркировки иностранного агента. Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 г. Варламов пытался оспорить это решение в Замоскворецком суде Москвы, но суд отклонил иск. Тогда он обжаловал решение суда во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Там блогеру также отказали в снятии статуса иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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