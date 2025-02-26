Столичный суд арестовал счета Ильи Варламова

В ноябре 2024 г. прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. В сентябре в ведомстве указывали, что за год блогера дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие маркировки (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но он продолжил распространять материалы без указания статуса иноагента.