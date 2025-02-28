Суд оштрафовал Дудя на 40 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Дудя признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация материалов без указания на то, что они произведены иноагентом).
1 августа 2024 г. Дудь опубликовал на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, в котором дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». После этого директор организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства. 12 октября того же года прокуратура возбудила против Дудя административное дело о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с Лебедевым. Ведомство указало, что журналист опубликовал интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом.
В реестр иноагентов Дудь был внесен 15 апреля 2023 г. В октябре 2024 г. Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск Дудя к Минюсту. Претензия журналиста заключалась в том, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса иностранного агента.