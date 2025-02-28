Суд оштрафовал Дудя на 40 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

1 августа 2024 г. Дудь опубликовал на своем YouTube-канале интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, в котором дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». После этого директор организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства. 12 октября того же года прокуратура возбудила против Дудя административное дело о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с Лебедевым. Ведомство указало, что журналист опубликовал интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом.