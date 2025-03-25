Около 5000 террористов и экстремистов объявлены в розыск в России

По словам собеседника агентства, разыскиваемые террористы и экстремисты являются подозреваемыми или обвиняемыми по различным статьям Уголовного кодекса. Общее число лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга – 16 893. В прошлом году в реестр были добавлены 3165 человек, 2248 из которых связаны с террористическими преступлениями, а 917 – признаны экстремистами.