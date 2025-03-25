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Около 5000 террористов и экстремистов объявлены в розыск в России

Ведомости

В розыск объявлены 4899 лиц, числящихся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, разыскиваемые террористы и экстремисты являются подозреваемыми или обвиняемыми по различным статьям Уголовного кодекса. Общее число лиц, включенных в перечень Росфинмониторинга  – 16 893. В прошлом году в реестр были добавлены  3165 человек, 2248 из которых связаны с террористическими преступлениями, а 917 – признаны экстремистами.

19 марта Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) и его жену Лидию Невзорову. 2 июля 2024 г. суд признал супругов экстремистским объединением и запретил их деятельность в РФ, а также обратил в доход государства российское имущество Невзоровых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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