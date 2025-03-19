Александр и Лидия Невзоровы внесены в перечень экстремистов

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Невзоров признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Причиной уголовного дела стали пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с «заведомо ложной информацией» о деятельности ВС РФ. С середины марта 2022 г. Невзоров находится за границей. В начале июня 2022 г. стало известно, что он получил украинское гражданство.