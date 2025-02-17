Суд Санкт-Петербурга изъял квартиру тещи Невзорова в пользу государства
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства 100-метровой квартиры тещи журналиста Александра Невзорова
12 ноября суд арестовал квартиру матери Лидии Невзоровой. Предметом спора тогда являлась вышеуказанная квартира, отчужденная Невзоровой своей матери по договору купли-продажи. Сторона обвинения просила признать данную сделку купли-продажи мнимой, возвратить квартиру супруге журналиста, после чего обратить имущество в доход государства. Квартиру передали Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Ранее по требованию прокуратуры суд обратил в доход государства земельные участки Невзоровых, дом, автомобиль и их доли в ООО.
2 июля Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал журналиста и его супругу экстремистским объединением. Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Невзоров признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Причиной уголовного дела стали пост в Instagram