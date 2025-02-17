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Суд Санкт-Петербурга изъял квартиру тещи Невзорова в пользу государства

Ведомости

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства 100-метровой квартиры тещи журналиста Александра Невзорова (считается в России иноагентом) Наталии Колесниковой, сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Имущество у семьи Невзоровых начали изымать с 2024 г. после признания журналиста и его супруги Лидии экстремистским объединением.

12 ноября суд арестовал квартиру матери Лидии Невзоровой. Предметом спора тогда являлась вышеуказанная квартира, отчужденная Невзоровой своей матери по договору купли-продажи. Сторона обвинения просила признать данную сделку купли-продажи мнимой, возвратить квартиру супруге журналиста, после чего обратить имущество в доход государства. Квартиру передали Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Ранее по требованию прокуратуры суд обратил в доход государства земельные участки Невзоровых, дом, автомобиль и их доли в ООО.

2 июля Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал журналиста и его супругу экстремистским объединением. Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Невзоров признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Причиной уголовного дела стали пост в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с заведомо ложной информацией о деятельности ВС РФ. С середины марта 2022 г. Невзоров находится за границей. В начале июня 2022 г. стало известно, что он получил украинское гражданство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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