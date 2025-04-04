Фонд «Защитники Отечества» получит более 25 млрд рублей в 2025 году

В этом году для государственного фонда «Защитники Отечества» выделят из федерального бюджета свыше 25 млрд руб., рассказала 3 апреля вице-премьер Татьяна Голикова во время круглого стола, посвященного двухлетию организации. За 2023–2024 гг. правительство уже направило на развитие «Защитников Отечества» более 28 млрд руб., уточнила она. По ее словам, когда шла подготовка к открытию фонда, не было четкого понимания, как он будет работать. Затем, «сделав первые шаги», структура достраивалась – это происходит до сих пор, сказала вице-премьер. Фонд меняется для того, чтобы бойцы, возвращаясь домой, были «максимально интегрированы в общество», а их семьи «не чувствовали одиночества, когда защитники сражаются на передовой», заявила Голикова.