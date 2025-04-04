Фонд «Защитники Отечества» получит более 25 млрд рублей в 2025 году

Фонд «Защитники Отечества» получит более 25 млрд рублей в 2025 годуС 2023 года он решил свыше 2 млн запросов участников спецоперации и их родственников
В этом году для государственного фонда «Защитники Отечества» выделят из федерального бюджета свыше 25 млрд руб., рассказала 3 апреля вице-премьер Татьяна Голикова во время круглого стола, посвященного двухлетию организации. За 2023–2024 гг. правительство уже направило на развитие «Защитников Отечества» более 28 млрд руб., уточнила она. По ее словам, когда шла подготовка к открытию фонда, не было четкого понимания, как он будет работать. Затем, «сделав первые шаги», структура достраивалась – это происходит до сих пор, сказала вице-премьер. Фонд меняется для того, чтобы бойцы, возвращаясь домой, были «максимально интегрированы в общество», а их семьи «не чувствовали одиночества, когда защитники сражаются на передовой», заявила Голикова.
Два года назад, 3 апреля 2023 г., глава государства подписал документ о создании фонда «Защитники Отечества». Структура нужна для того, чтобы обеспечить «достойную жизнь и активную деятельность» участников спецоперации и членов их семей. Изначально за фондом законодательно закреплялась помощь ветеранам спецоперации и их родственникам, а также членам семьи погибших бойцов. С 20 марта этого года, согласно указу Путина, его деятельность официально распространяется на родственников пропавших без вести.
Фонд стал «спасательным кругом» для всей госсистемы, заявила «Ведомостям» депутат Екатерина Стенякина («Единая Россия»). Структура участвует в изменении федерального законодательства, а 25 млрд руб. – это средства, которые напрямую пойдут участникам спецоперации, на их социализацию и реабилитацию, отметила она.
За два года фонд «Защитники Отечества» решил более 2 млн запросов граждан, рассказала статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель организации Анна Цивилева. Большая часть из них касалась мер социальной поддержки и денежных выплат (свыше 300 000 и 210 000 решений соответственно).
Государству трудно «дотянуться» до каждой жизненной ситуации, а фонд с этим справляется, говорит сенатор Дарья Лантратова («Единая Россия»), кроме прочего благодаря тому, что его коллектив состоит в том числе из бойцов и членов семей участников спецоперации. Вернувшиеся участники спецоперации – «очень чувствительная категория», и фонд стал «залогом коммуникации», а значит – доверия.
В фонде работает свыше 3800 социальных координаторов. По его данным, медицинскую помощь получили более 175 000 ветеранов и членов их семей. Для участников спецоперации в рамках программы госгарантий она оказывается вне очереди, напомнил министр здравоохранения Михаил Мурашко. За счет бюджета, в частности, предоставляются медизделия, лекарственные препараты, санаторно-курортное лечение и паллиативная помощь (поддержка пациентов с неизлечимыми заболеваниями).
Чувствительным вопросом является психолого-психотерапевтическая помощь бойцам, отметил Мурашко. С июня 2023 г. по февраль 2025 г. в медицинские организации по профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» обратилось свыше 38 000 ветеранов боевых действий и более 22 000 их родственников. А в филиалах фонда «Защитники Отечества» психолого-психотерапевтическую помощь получили свыше 76 000 человек, следует из представленных на круглом столе материалов организации.
Министр здравоохранения привел цифры, которые свидетельствуют о большом спросе на психолого-психиатрическую помощь, отметил политолог Алексей Макаркин. Этот вопрос, в частности работа с постравматическим стрессовым расстройством, важен для социализации участников спецоперации после возвращения домой и их дальнейшего трудоустройства, говорит он. Сейчас с этими вопросами работают более открыто, чем после Афганской войны, считает он. В фонде выстроена бесшовная система сопровождения ветеранов боевых действий и их семей, отметила Лантратова. «Во время предыдущих военных кампаний такого сопровождения не было, из-за чего страна столкнулась с печальными последствиями», – сказала она.
За два года с просьбой помочь в поиске работы в структуру обратилось более 10 000 ветеранов, из них свыше 1900 – с инвалидностью. На начало этого года не трудоустроено 35% ветеранов, в то время как в 2024 г. показатель составлял 46%. На этот вопрос необходимо обратить внимание – учитывая то, что есть запрос на высокооплачиваемую работу, для которой нужны компетенции, считает Цивилева. Сейчас в разработке находятся программы, которые позволят ветеранам боевых действий получить специальность, востребованную в регионах их проживания, сообщила она.
По словам Цивилевой, необходимо также улучшить производство протезов и технических средств для реабилитации. Помощь участникам спецоперации сталкивается с нехваткой инструкторов-реабилитологов и протезистов, отметила она. Сейчас фонд работает вместе с Министерством науки и высшего образования в части экстренной подготовки медицинских кадров.