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Фонд «Защитники Отечества» обеспечит ветеранов спецоперации адаптивной одеждой

Ведомости

Государственный фонд «Защитники Отечества» получит возможность обеспечивать ветеранов спецоперации с инвалидностью адаптивной одеждой, соответствующей их потребностям. Об этом сообщила пресс-служба фонда. Это поручение президента России, данное по итогам встречи с сотрудниками фонда, опубликовано на сайте Кремля.

Специальная одежда учитывает требования к удобству и функциональности, необходимой в повседневной жизни. По словам председателя фонда Анны Цивилевой, многие ветераны продолжают службу или ведут активный образ жизни, но сталкиваются с трудностями при использовании обычной одежды.

В 2025 г. фонд организует международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Он направлен на развитие рынка специализированной одежды, поиск новых решений и поддержку отечественных производителей. Финал конкурса состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, где обсудят перспективы отрасли и возможности поддержки производителей.

Фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента РФ для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Он оказывает помощь в социальной и медицинской реабилитации, трудоустройстве, юридической поддержке и адаптации жилья. Филиалы фонда работают по всей России.

10 марта президент Владимир Путин поручил правительству совместно с госфондом «Защитники Отечества» обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Срок – 7 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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