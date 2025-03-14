Фонд «Защитники Отечества» обеспечит ветеранов спецоперации адаптивной одеждой
Государственный фонд «Защитники Отечества» получит возможность обеспечивать ветеранов спецоперации с инвалидностью адаптивной одеждой, соответствующей их потребностям. Об этом сообщила пресс-служба фонда. Это поручение президента России, данное по итогам встречи с сотрудниками фонда, опубликовано на сайте Кремля.
Специальная одежда учитывает требования к удобству и функциональности, необходимой в повседневной жизни. По словам председателя фонда Анны Цивилевой, многие ветераны продолжают службу или ведут активный образ жизни, но сталкиваются с трудностями при использовании обычной одежды.
В 2025 г. фонд организует международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Он направлен на развитие рынка специализированной одежды, поиск новых решений и поддержку отечественных производителей. Финал конкурса состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, где обсудят перспективы отрасли и возможности поддержки производителей.
Фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента РФ для персонального сопровождения ветеранов СВО и их семей. Он оказывает помощь в социальной и медицинской реабилитации, трудоустройстве, юридической поддержке и адаптации жилья. Филиалы фонда работают по всей России.
10 марта президент Владимир Путин поручил правительству совместно с госфондом «Защитники Отечества» обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды.
Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Срок – 7 апреля.