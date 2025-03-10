Путин поручил обеспечить спецодеждой ветеранов – инвалидов спецоперации
Правительство совместно с госфондом «Защитники Отечества» должно обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды. Это следует из поручения президента России Владимира Путина.
Речь идет об одежде, «максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан». Ее приобретение должно быть предусмотрено в рамках дополнительных механизмов обеспечения участников спецоперации техническими средствами реабилитации.
Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Срок – 7 апреля.
Данную задачу Путин дал по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта. Он также поручил до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в спецоперации на Украине.
В декабре прошлого года Путин в ходе рабочего визита в московский Центр инновационных технологий в ортопедии назвал одной из своих важнейших личных задач, чтобы ставшие инвалидами бойцы «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы». По словам президента, в стране работают 240 компаний по производству протезов, но этого «катастрофически» не хватает. Поэтому он пообещал создать отдельную программу, которая сделала бы протезирование в регионах доступнее.