Путин поручил обеспечить спецодеждой ветеранов – инвалидов спецоперации

В декабре прошлого года Путин в ходе рабочего визита в московский Центр инновационных технологий в ортопедии назвал одной из своих важнейших личных задач, чтобы ставшие инвалидами бойцы «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы». По словам президента, в стране работают 240 компаний по производству протезов, но этого «катастрофически» не хватает. Поэтому он пообещал создать отдельную программу, которая сделала бы протезирование в регионах доступнее.