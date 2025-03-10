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Путин поручил обеспечить спецодеждой ветеранов – инвалидов спецоперации

Ведомости

Правительство совместно с госфондом «Защитники Отечества» должно обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды. Это следует из поручения президента России Владимира Путина.

Речь идет об одежде, «максимально отвечающей запросам и потребностям указанной категории граждан». Ее приобретение должно быть предусмотрено в рамках дополнительных механизмов обеспечения участников спецоперации техническими средствами реабилитации.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Срок – 7 апреля.

Данную задачу Путин дал по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта. Он также поручил до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

В декабре прошлого года Путин в ходе рабочего визита в московский Центр инновационных технологий в ортопедии назвал одной из своих важнейших личных задач, чтобы ставшие инвалидами бойцы «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы». По словам президента, в стране работают 240 компаний по производству протезов, но этого «катастрофически» не хватает. Поэтому он пообещал создать отдельную программу, которая сделала бы протезирование в регионах доступнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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