Путин посетил центр реабилитации военнослужащих и производства протезов

Главу государства во время визита сопровождала статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева. Она доложила Путину, что сейчас из-за нехватки в стране специалистов в области протезирования и реабилитации (только половина из работников имеет специальное образование, остальные – «самоучки») военнослужащим с ампутированными конечностями приходится из регионов «лететь в Москву, в Санкт-Петербург, в Московскую область, просто чтобы подкрутить протез». В то же время уровень подготовки специалистов играет очень важную роль, подчеркнула она. С качественным протезом и реабилитацией пациенты смогут заниматься спортом, скалолазанием, плавать, ездить на велосипеде. В связи с этим, отметила Цивилева, необходимо распространить стандарт, который демонстрирует ЦИТО, на территорию всей страны, чтобы такие услуги стали доступны именно в регионах.