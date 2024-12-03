Путин посетил центр реабилитации военнослужащих и производства протезов

Путин посетил центр реабилитации военнослужащих и производства протезовПрезидент рассказал военным о своей личной задаче по поддержке тех, кто потерял конечности
В Международный день инвалидов президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом московский Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), где производятся протезы и проходят реабилитацию раненые в ходе спецоперации военнослужащие. Об этом сообщается на сайте Кремля.
АО «ЦИТО» основано в 1963 г. Сегодня организация выпускает протезы и ортопедические аппараты на нижние и верхние конечности, в том числе с микропроцессорным управлением, фиксирующие и функционально-корригирующие корсеты, туторы. Мощности ЦИТО закрывают медицинскими изделиями не менее 30% потребностей отечественного рынка. С 2022 г. предприятием было изготовлено свыше 5000 протезов. Там также действует консультативно-реабилитационный центр. Филиалы предприятия расположены в Белгороде, Курске, Ижевске, Кургане и Санкт-Петербурге.
В ходе визита Путину продемонстрировали весь цикл производства, а также примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов и процесс их обучения использованию средств реабилитации.
У одного из пациентов, который занимался на аппарате для тренировки ходьбы, президент поинтересовался, не больно ли ему стоять. У мужчины вместо одной из ног установлен протез. Военнослужащий ответил отрицательно. Еще один пациент с протезом вместо нижней конечности рассказал главе государства, что тренируется ходить уже около года.
Позже, выступая перед военнослужащими, проходящими реабилитацию, Путин сказал, что его личная задача – чтобы бойцы спецоперации чувствовали себя уверенно в дальнейшей жизни.
«Государство все должно сделать для того, чтобы обеспечить реализацию ваших планов. И для себя так считаю, одна из важнейших моих личных задач, чтобы вы чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые возникают», – сказал Путин.
Он также рассказал военным, что в стране работают 240 компаний по производству протезов и «тысячи специалистов», но этого «катастрофически» не хватает. Поэтому президент пообещал создать отдельную программу, которая сделала бы протезирование в регионах доступнее.
Военные также спросили Путина, могут ли они принять участие в кадровой программе «Время героев». В первом потоке из 44 000 заявок были одобрены только 83. Путин заверил, что попросил максимально упростить условия для участия в этой программе. Кроме того, он анонсировал появление новых программ по получению образования участниками спецоперации.
Главу государства во время визита сопровождала статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева. Она доложила Путину, что сейчас из-за нехватки в стране специалистов в области протезирования и реабилитации (только половина из работников имеет специальное образование, остальные – «самоучки») военнослужащим с ампутированными конечностями приходится из регионов «лететь в Москву, в Санкт-Петербург, в Московскую область, просто чтобы подкрутить протез». В то же время уровень подготовки специалистов играет очень важную роль, подчеркнула она. С качественным протезом и реабилитацией пациенты смогут заниматься спортом, скалолазанием, плавать, ездить на велосипеде. В связи с этим, отметила Цивилева, необходимо распространить стандарт, который демонстрирует ЦИТО, на территорию всей страны, чтобы такие услуги стали доступны именно в регионах.
В сентябре 2023 г. глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев пожаловался на «медленное решение вопроса с бойцами, потерявшими конечности». Он пояснил, что трудности есть не с простыми протезами, а с теми, которыми управляют пальцами. Фадеев рассказал, что один такой может стоить около 5 млн руб., и «если уж мы воюем, не надо скупиться».
В июне этого года «Ведомости» в интервью с Цивилевой задали вопрос, есть ли сейчас какие-то трудности с протезированием. Глава фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны заверила, что «абсолютно нет проблем». По ее словам, бойцам планируется даже доплачивать дополнительные средства к сертификату, который выдается Социальным фондом на получение протеза, чтобы они могли самостоятельно выбрать производителя этого средства реабилитации.