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Общество

Глава СПЧ пожаловался на медленное решение вопросов с протезами для военных

Ведомости

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев пожаловался на «медленное решение вопроса с бойцами, потерявшими конечности».

«Простые протезы – не проблема, а с другими пока сложно. Например, протезы рук сейчас такие, что можно управлять пальцами. Но задача поставлена, деньги выделяются. Ручной протез стоит примерно 5 млн, как хороший автомобиль, – значит, надо делать за пять. Если уж мы воюем, не надо скупиться», – сказал Фадеев журналистам.

Кроме того, глава СПЧ затронул тему адаптации и переобучения вернувшихся со спецоперации и потерявших конечности военных. «Например, люди с инвалидностью могут быть программистами. Есть сложное программирование, где требуется серьезное образование, а есть рутинная работа. И за год можно обучить человека программировать», – предложил он. Фадеев, впрочем, заметил, что «здесь тоже пока не все идет должным образом». «Многие даже не знают об уже существующих программах, информация пока не полностью до них доводится. Мы этим занимаемся», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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