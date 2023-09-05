Глава СПЧ пожаловался на медленное решение вопросов с протезами для военных

Кроме того, глава СПЧ затронул тему адаптации и переобучения вернувшихся со спецоперации и потерявших конечности военных. «Например, люди с инвалидностью могут быть программистами. Есть сложное программирование, где требуется серьезное образование, а есть рутинная работа. И за год можно обучить человека программировать», – предложил он. Фадеев, впрочем, заметил, что «здесь тоже пока не все идет должным образом». «Многие даже не знают об уже существующих программах, информация пока не полностью до них доводится. Мы этим занимаемся», – заявил он.