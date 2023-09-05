Глава СПЧ пожаловался на медленное решение вопросов с протезами для военных
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев пожаловался на «медленное решение вопроса с бойцами, потерявшими конечности».
«Простые протезы – не проблема, а с другими пока сложно. Например, протезы рук сейчас такие, что можно управлять пальцами. Но задача поставлена, деньги выделяются. Ручной протез стоит примерно 5 млн, как хороший автомобиль, – значит, надо делать за пять. Если уж мы воюем, не надо скупиться», – сказал Фадеев журналистам.
Кроме того, глава СПЧ затронул тему адаптации и переобучения вернувшихся со спецоперации и потерявших конечности военных. «Например, люди с инвалидностью могут быть программистами. Есть сложное программирование, где требуется серьезное образование, а есть рутинная работа. И за год можно обучить человека программировать», – предложил он. Фадеев, впрочем, заметил, что «здесь тоже пока не все идет должным образом». «Многие даже не знают об уже существующих программах, информация пока не полностью до них доводится. Мы этим занимаемся», – заявил он.