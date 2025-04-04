Кто такой Паша Техник

Кто такой Паша ТехникМузыкант умер в Таиланде в возрасте 40 лет
Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет в одной из больниц Таиланда. Информация о его смерти появилась в 22:07 4 апреля в Telegram-канале артиста.
Музыканта госпитализировали в конце марта. Сообщалось о том, что он находится в реанимации клиники в Таиланде с тяжелым поражением легких. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, врачи боролись за его жизнь. Его бывшая жена Ева Карицкая в сети критиковала тех, кто первым доставил рэпера в частную клинику, а не в «нормальную клинику».
3 апреля сообщалось, что менеджер привез ему 20 кг медикаментов, а в сети был организован сбор средств для помощи. Утром 4 апреля появилась информация о положительной динамике, однако позже стало известно, что рэпер пережил клиническую смерть.
Павел Ивлев родился 1 июля 1984 г. В 2001 г. он основал хип-хоп группу Kunteynir. Дебютный альбом коллектива «Эдвард руки ножницы бумага» вышел в 2004 г., затем последовали релизы «В г#вно» (2005), «Вес» (2006) и «Блевбургер» (2007). В 2008 г. группа прекратила деятельность из-за тюремного срока Ивлева. Однако спустя пять лет он вновь собрал ее после своего освобождения.
Прозвище Техник появилось у музыканта после регистрации под никнеймом technique на популярном рэп-форуме hip-hop.ru в 2002 г.
Его творчество отличалось провокационным содержанием и обилием ненормативной лексики. В текстах затрагивались темы наркомании, национализма и черного юмора. Последний альбом исполнителя, получивший название «Что-то с чем-то», был выпущен в ноябре 2023 г.
Артист много лет боролся с наркотической зависимостью, проходил лечение и ранее уже попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы Техник принимал участие в различных медийных проектах, включая поп-ММА и медиафутбол.