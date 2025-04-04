Газета
Телеграм
/ Общество

Кто такой Паша Техник

Музыкант умер в Таиланде в возрасте 40 лет
Елена Вострикова
Суды общей юрисдикции города Москвы / @moscowcourts
Суды общей юрисдикции города Москвы / @moscowcourts

Рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет в одной из больниц Таиланда. Информация о его смерти появилась в 22:07 4 апреля в Telegram-канале артиста.

Музыканта госпитализировали в конце марта. Сообщалось о том, что он находится в реанимации клиники в Таиланде с тяжелым поражением легких. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, врачи боролись за его жизнь. Его бывшая жена Ева Карицкая в сети критиковала тех, кто первым доставил рэпера в частную клинику, а не в «нормальную клинику».

3 апреля сообщалось, что менеджер привез ему 20 кг медикаментов, а в сети был организован сбор средств для помощи. Утром 4 апреля появилась информация о положительной динамике, однако позже стало известно, что рэпер пережил клиническую смерть.

Павел Ивлев родился 1 июля 1984 г. В 2001 г. он основал хип-хоп группу Kunteynir. Дебютный альбом коллектива «Эдвард руки ножницы бумага» вышел в 2004 г., затем последовали релизы «В г#вно» (2005), «Вес» (2006) и «Блевбургер» (2007). В 2008 г. группа прекратила деятельность из-за тюремного срока Ивлева. Однако спустя пять лет он вновь собрал ее после своего освобождения.

Прозвище Техник появилось у музыканта после регистрации под никнеймом technique на популярном рэп-форуме hip-hop.ru в 2002 г.

Его творчество отличалось провокационным содержанием и обилием ненормативной лексики. В текстах затрагивались темы наркомании, национализма и черного юмора. Последний альбом исполнителя, получивший название «Что-то с чем-то», был выпущен в ноябре 2023 г.

Артист много лет боролся с наркотической зависимостью, проходил лечение и ранее уже попадал в больницу в тяжелом состоянии. В последние годы Техник принимал участие в различных медийных проектах, включая поп-ММА и медиафутбол.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных