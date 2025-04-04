Кто такой Паша Техник

Музыканта госпитализировали в конце марта. Сообщалось о том, что он находится в реанимации клиники в Таиланде с тяжелым поражением легких. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания, врачи боролись за его жизнь. Его бывшая жена Ева Карицкая в сети критиковала тех, кто первым доставил рэпера в частную клинику, а не в «нормальную клинику».