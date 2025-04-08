В Госдуме создана рабочая группа по регулированию искусственного интеллекта

Чем руководствуются при работе с ИИ

В феврале 2024 г. президент Владимир Путин подписал указ, который обновил национальную стратегию развития ИИ до 2030 г. К этому времени доля работников, у которых есть навыки использования ИИ, должна достигнуть 80% (в то время как в 2022 г. показатель был на уровне 5%). Уровень доверия граждан к нему тоже необходимо поднять до этого уровня (с 55% в 2022 г.). А организациям к 2030 г. нужно потратить на внедрение и использование технологий ИИ как минимум 850 млрд руб.