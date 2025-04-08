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В Госдуме создана рабочая группа по регулированию искусственного интеллекта

По словам ее руководителя Александра Бабакова, этот процесс не должен никого пугать
Екатерина Дорофеева
Мария Арялина
Вице-спикер Александр Бабаков разберется, куда движется законодательное обеспечение ИИ
Вице-спикер Александр Бабаков разберется, куда движется законодательное обеспечение ИИ / Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по разработке законов о применении искусственного интеллекта (ИИ). Материалы к организационному собранию депутатов есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил источник в нижней палате. Группа (в ее состав вошли представители всех фракций) займется законодательным обеспечением «национально ориентированного» ИИ. Она будет работать до конца срока полномочий восьмого созыва. То есть до 2026 г.

Возглавил группу вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков («Справедливая Россия»). Вопрос регулирования ИИ «не должен никого пугать», заявил он «Ведомостям», отметив, что это «не та сфера, которая может развиваться чисто по рыночным законам» и ориентироваться «только на нормы прибыли». При подходе к этим темам нужно оценить много факторов, в том числе угрозы (в том числе этические), которые несут в себе новые трансграничные технологии. Кроме того, отметил Бабаков, есть вопросы, связанные с изучением насыщенности рынка и его развития в сочетании с рынком энергетики.

Вопрос развития ИИ звучал в том числе на последнем отчете правительства в Госдуме 26 февраля. «Стратегия РФ – быть среди лидеров в развитии искусственного интеллекта в мире», – говорил премьер Михаил Мишустин.

Чем руководствуются при работе с ИИ

В феврале 2024 г. президент Владимир Путин подписал указ, который обновил национальную стратегию развития ИИ до 2030 г. К этому времени доля работников, у которых есть навыки использования ИИ, должна достигнуть 80% (в то время как в 2022 г. показатель был на уровне 5%). Уровень доверия граждан к нему тоже необходимо поднять до этого уровня (с 55% в 2022 г.). А организациям к 2030 г. нужно потратить на внедрение и использование технологий ИИ как минимум 850 млрд руб.

Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сказал «Ведомостям» депутат Антон Ткачев («Новые люди»). Комплексный вопрос ИИ касается многих сфер, уточнил депутат: энергетики для энергоемких вычислений, отечественного оборудования, этики, международного сотрудничества, данных, безопасности и еще большого количества направлений. По словам депутата Андрея Свинцова (ЛДПР) цель группы – как можно быстрее изучить потребности каждой стороны, начиная от малого и среднего бизнеса, заканчивая интересами государства, и определить первоочередные вопросы регулирования, ведь «ИИ в российском законодательстве отсутствует».

Парламентарии будут готовить предложения по эффективному отраслевому применению ИИ, включая законопроекты, которые касаются национальной обороны и безопасности России, следует из материалов к оргзаседанию группы. Помимо этого они займутся разработкой инициатив по противодействию использования ИИ в преступлениях. Госдума намерена создать законодательные условия для того, чтобы использовать ИИ в государственном стратегическом планировании социально-экономического развития РФ.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», сейчас собралась «форматно серьезная» группа. Следующий шаг – подготовка к публичным парламентским слушаниям, сказали собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, пока обсуждается, что регулирование может привести к дополнительной нагрузке, но никто не сможет справиться с новыми технологиями «без направлящей руки государства».

Начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на конференции РАПК 4 апреля на вопрос об ответственности при использовании ИИ предположил, что «она будет прежде всего на тех людях, которые научили ИИ определенным решениям».

В подготовке материала участвовал Максим Иванов

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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