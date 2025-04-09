Прокуратура запросила сроки бывшим руководителям банка «Финансовый стандарт»Трем фигурантам потребовали назначить до 9,5 года колонии в рамках дела о миллиардных хищениях
Прокуратура запросила бывшим руководителям коммерческого банка «Финансовый стандарт» сроки от 9 до 9,5 года колонии по делу о миллиардных хищениях в кредитной организации. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ходом процесса. Речь идет о зампреде правления банка Алиме Хаметове, члене правления Андрее Сорокине и предпринимателе Сергее Козлове. Следствие считает организатором преступной группы бывшего председателя совета директоров банка Вадима Приступа, который скрылся от следствия в Эстонии и объявлен в розыск.
Фигуранты проходят по ч. 4 ст. 160 УК (хищение чужого имущества). Прокуратура потребовала приговорить Сорокина к 9,5 года колонии со штрафом в 1 млн руб., Хаметова – к аналогичному сроку со штрафом почти 4 млн руб., а Козлова – к 9 годам и штрафу в 8,2 млн руб. Также гособвинитель попросил лишить всех фигурантов права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в кредитных организациях, сроком на три года.
В 2016 г. Центробанк отозвал у организации лицензию, выявив убытки на 8,3 млрд руб. при активах в 1,2 млрд руб. и обязательствах в 9,5 млрд руб. Как тогда сообщил регулятор, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. По данным ЦБ, организация не выполнила обязательства перед кредиторами, а оценка риска выявила полную утрату собственных средств. ЦБ добавил, что банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. В 2016 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск о взыскании потерь клиентов банка, а затем следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.
По данным следствия, в 2014–2016 гг. Приступ при помощи своих сообщников вывел из кредитного учреждения по фиктивным договорам с фирмами-однодневками около 3,6 млрд руб. О хищениях сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в январе 2017 г. Тогда названный объем выведенных средств превышал лишь 1 млрд руб., а дело было возбуждено по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). В ведомстве в тот момент не привели имен подозреваемых или названия кредитной организации, лишь указав, что речь шла о банке, лишенном лицензии годом ранее. Изначально все руководители банка проходили как свидетели по делу о финансовых нарушениях в организации. Но в 2021 г. при предъявлении обвинения в окончательной редакции следствие переквалифицировало их действия на особо крупную растрату, а сумма ущерба составила 3,6 млрд руб., писал «Коммерсантъ» весной 2022 г. При этом предприниматель Козлов, по данным СК, подыскивал фиктивных заемщиков.
Из постановления о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности следовало, что в выводе средств из банка были задействованы в основном ООО «Джерси», ООО «Геоэнергия», ООО «Корпорация» и ООО «Профкомплектор», зарегистрированные в столице. Сами фигуранты вину не признавали. Хаметов утверждал, что хоть и подписывал договоры, но ориентировался на заключения других служб банка. Ту же версию озвучил и Сорокин. Сам же Козлов, подписывавший договоры от имени фирм, утверждал, что кредиты были реальными, а невозвраты якобы произошли из-за рыночных изменений.
Параллельно в июле 2019 г. был заявлен иск о взыскании с 11 бывших руководителей банка 9,2 млрд руб. убытков. Ответчиками по иску выступали в том числе Сорокин, Хаметов и Приступ. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2023 г. частично удовлетворил заявление АСВ, взыскав с бывшего председателя правления банка Ольги Маликовой солидарно с другими лицами 8,3 млрд руб. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 января 2024 г. размер убытков, подлежащий взысканию с Маликовой, был увеличен до 8,6 млрд руб., но кассационный суд в июле 2024 г. отменил решения судов нижестоящих инстанций, и спор был направлен на новое рассмотрение в суд. Уже 28 марта этого года Арбитражный суд Москвы запретил Маликовой выезд из России, отметив, что ухудшение имущественного положения ответчика может повлиять на возможность взыскания средств.
По итогам пресс-конференции президента Владимира Путина, которая прошла 19 декабря 2024 г., правительству было поручено внести в законодательство изменения, которые усилят ответственность кредитных организаций за нарушение прав клиентов, чьи деньги были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением социальной инженерии. А в феврале этого года «Ведомости» писали об увеличении количества жалоб граждан на хищения денег с банковских депозитов. Как рассказала газете финансовый уполномоченный Светлана Максимова, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. их количество выросло в 1,6 раза – с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств.
При этом в январе 2025 г., по словам Максимовой, служба зафиксировала рост числа обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. В этой схеме злоумышленники крадут основное тело депозита и в итоге клиент банка теряет не только сами вложенные средства, но и всю доходность по ним, пояснила она. Точное количество обращений и динамику роста финомбудсмен не назвала. На 1 января 2025 г. граждане хранили в банках 57,5 трлн руб., следовало из последних данных ЦБ. Всего с 2024 г. средства населения выросли на 12,6 трлн руб.