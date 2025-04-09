Прокуратура запросила сроки бывшим руководителям банка «Финансовый стандарт»

По данным следствия, в 2014–2016 гг. Приступ при помощи своих сообщников вывел из кредитного учреждения по фиктивным договорам с фирмами-однодневками около 3,6 млрд руб. О хищениях сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в январе 2017 г. Тогда названный объем выведенных средств превышал лишь 1 млрд руб., а дело было возбуждено по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). В ведомстве в тот момент не привели имен подозреваемых или названия кредитной организации, лишь указав, что речь шла о банке, лишенном лицензии годом ранее. Изначально все руководители банка проходили как свидетели по делу о финансовых нарушениях в организации. Но в 2021 г. при предъявлении обвинения в окончательной редакции следствие переквалифицировало их действия на особо крупную растрату, а сумма ущерба составила 3,6 млрд руб., писал «Коммерсантъ» весной 2022 г. При этом предприниматель Козлов, по данным СК, подыскивал фиктивных заемщиков.