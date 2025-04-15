На площадке VK презентовали социологическое агентство «Вебер»

На презентации социологи в реальном времени провели опрос среди 1600 россиян методом River Sampling на тему «Возвращение брендов» за один час. Более трети россиян (41%) одобряют возвращение иностранных брендов в страну. 29% его не поддерживают, а 20% нейтрально к этому относятся. Оставшиеся 10% затруднились ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (47%) считают, что Россия должна позволить вернуться иностранным компаниям и брендам только при определенных условиях. Чаще всего россияне испытывали безразличие по поводу ухода иностранных брендов из России (36%). Среди других эмоций по этому поводу они отмечали грусть (26%), спокойствие (21%), тревогу (16%).

Опрошенным не хватает лекарств зарубежных компаний, ушедших из России (38%). Среди других категорий товаров они называли технику и электронику (36%), автомобили (31%), обувь и одежду, а также цифровые сервисы (по 25%).