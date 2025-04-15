На площадке VK презентовали социологическое агентство «Вебер»Это попытка раскрутить новую компанию, с которой будут работать власти, говорят эксперты
В Москве презентовали агентства «Вебер», специализирующегося на онлайн-социологии. Ранее «Вебер» был совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы». На презентации компания позиционировалась как первое верифицированное агентство онлайн-социологии в стране. Используемый онлайн-метод сбора данных прошел верификацию Института социального маркетинга («Инсомар»), отмечалось в презентации. «Вебер» планирует проводить исследования для государственных структур и бизнеса.
По словам генерального директора агентства «Вебер», куратора социологического направления в «Диалоге» Елены Удаловой, онлайн-метод позволяет охватывать любые масштабы аудитории, сохраняя репрезентативность выборки. Соучредитель агентства Анна Перунова добавила, что онлайн-социология дает возможность получать достоверные данные с учетом того, что мошенники начали активно мешать телефонным опросам. Также в презентации отмечалось, что анонимность опросов позволяет получать честные ответы от респондентов.
Генеральный директор «Инсомара» Татьяна Чернавина заявила, что получаемые результаты подтверждаются данными традиционной социологии. «Точные формулировки и правильная последовательность вопросов позволяют получать научно обоснованное, т. е. повторяемое и воспроизводимое, знание», – сказала она.
Что такое River Sampling
Директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский считает, что в будущем социология будет строиться на комбинированных практиках, в которых «интернет-опросы из хобби станут достоверным способом получения клиентов».
На самой презентации, помимо социологов, выступил заместитель начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт. «Проводя опросы офлайн-методами, мы сталкиваемся с проблемой «спрессованности» информационной повестки и ее влияния на данные. Поэтому если мы хотим получать максимально актуальные результаты, связанные с определенными событиями, делать «слепок» в конкретный момент времени, то нам необходима онлайн-социология», – сказал он.
Возвращение иностранных брендов в РФ одобряет 41% россиян
Большинство опрошенных (47%) считают, что Россия должна позволить вернуться иностранным компаниям и брендам только при определенных условиях. Чаще всего россияне испытывали безразличие по поводу ухода иностранных брендов из России (36%). Среди других эмоций по этому поводу они отмечали грусть (26%), спокойствие (21%), тревогу (16%).
Опрошенным не хватает лекарств зарубежных компаний, ушедших из России (38%). Среди других категорий товаров они называли технику и электронику (36%), автомобили (31%), обувь и одежду, а также цифровые сервисы (по 25%).
«Диалог» в последнее время присматривался к рынку онлайн-опросов, рассказал «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. Такого рода исследования более оперативны в предоставлении результатов по сравнению с офлайн-социологией (поквартирные и телефонные опросы). По мнению эксперта, исследования будут востребованы там, где требуется высокая скорость. Бизнесу еще предстоит «дораспробовать» этот продукт, считает он. Впрочем, в темах, где требуется более детальная экспертиза, акцент по-прежнему будет делаться на классическую социологию, предполагает Виноградов.
Социолог Денис Волков не исключил, что прошедшая презентация – это попытка раскрутить новую компанию, с которой намерены работать власти, ведь все компании на рынке так или иначе используют интернет-исследования. «ФОМ и ВЦИОМ, уверен, используют такие методы, они давно известны. Может быть, они хотят от этих двух компаний отстроиться и представить новую», – резюмировал он. При этом, как говорит Волков, «интернет-панели лучше исследований, которые набирают участников с помощью метода River Sampling».
В своей работе «Вебер», как уточнили в компании, использует следующие методы: онлайн-опрос среди пользователей сети методом River Sampling, а также телефонный опрос, интервью face-to-face, панельные исследования, фокус-группы (онлайн и офлайн), онлайн-форумы, глубинные и экспертные интервью, онлайн-кликер (сбор и анализ реакций на видео в прямом эфире), контент-анализ, юзабилити-тестирование, альфа- и бета-тестирование, а также кабинетные исследования.