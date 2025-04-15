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На площадке VK презентовали социологическое агентство «Вебер»

Это попытка раскрутить новую компанию, с которой будут работать власти, говорят эксперты
Анна Киселева

В Москве презентовали агентства «Вебер», специализирующегося на онлайн-социологии. Ранее «Вебер» был совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы». На презентации компания позиционировалась как первое верифицированное агентство онлайн-социологии в стране. Используемый онлайн-метод сбора данных прошел верификацию Института социального маркетинга («Инсомар»), отмечалось в презентации. «Вебер» планирует проводить исследования для государственных структур и бизнеса.

По словам ​​генерального директора агентства «Вебер», куратора социологического направления в «Диалоге» Елены Удаловой, онлайн-метод позволяет охватывать любые масштабы аудитории, сохраняя репрезентативность выборки. Соучредитель агентства Анна Перунова добавила, что онлайн-социология дает возможность получать достоверные данные с учетом того, что мошенники начали активно мешать телефонным опросам. Также в презентации отмечалось, что анонимность опросов позволяет получать честные ответы от респондентов.

Генеральный директор «Инсомара» Татьяна Чернавина заявила, что получаемые результаты подтверждаются данными традиционной социологии. «Точные формулировки и правильная последовательность вопросов позволяют получать научно обоснованное, т. е. повторяемое и воспроизводимое, знание», – сказала она.

Что такое River Sampling

River Sampling – это методика проведения онлайн-исследований, когда респонденты не берутся из базы данных (панели), а привлекаются в режиме реального времени среди пользователей интернета через рекламные объявления с приглашением принять участие в конкретном опросе. Приглашения на исследования размещаются в социальных сетях, на тематических сайтах, новостных порталах, в приложениях и на любых необходимых интернет-ресурсах.

Директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский считает, что в будущем социология будет строиться на комбинированных практиках, в которых «интернет-опросы из хобби станут достоверным способом получения клиентов».

На самой презентации, помимо социологов, выступил заместитель начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт. «Проводя опросы офлайн-методами, мы сталкиваемся с проблемой «спрессованности» информационной повестки и ее влияния на данные. Поэтому если мы хотим получать максимально актуальные результаты, связанные с определенными событиями, делать «слепок» в конкретный момент времени, то нам необходима онлайн-социология», – сказал он.

Возвращение иностранных брендов в РФ одобряет 41% россиян

На презентации социологи в реальном времени провели опрос среди 1600 россиян методом River Sampling на тему «Возвращение брендов» за один час. Более трети россиян (41%) одобряют возвращение иностранных брендов в страну. 29% его не поддерживают, а 20% нейтрально к этому относятся. Оставшиеся 10% затруднились ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (47%) считают, что Россия должна позволить вернуться иностранным компаниям и брендам только при определенных условиях. Чаще всего россияне испытывали безразличие по поводу ухода иностранных брендов из России (36%). Среди других эмоций по этому поводу они отмечали грусть (26%), спокойствие (21%), тревогу (16%).
Опрошенным не хватает лекарств зарубежных компаний, ушедших из России (38%). Среди других категорий товаров они называли технику и электронику (36%), автомобили (31%), обувь и одежду, а также цифровые сервисы (по 25%).

«Диалог» в последнее время присматривался к рынку онлайн-опросов, рассказал «Ведомостям» политолог Михаил Виноградов. Такого рода исследования более оперативны в предоставлении результатов по сравнению с офлайн-социологией (поквартирные и телефонные опросы). По мнению эксперта, исследования будут востребованы там, где требуется высокая скорость. Бизнесу еще предстоит «дораспробовать» этот продукт, считает он. Впрочем, в темах, где требуется более детальная экспертиза, акцент по-прежнему будет делаться на классическую социологию, предполагает Виноградов.

Социолог Денис Волков не исключил, что прошедшая презентация – это попытка раскрутить новую компанию, с которой намерены работать власти, ведь все компании на рынке так или иначе используют интернет-исследования. «ФОМ и ВЦИОМ, уверен, используют такие методы, они давно известны. Может быть, они хотят от этих двух компаний отстроиться и представить новую», – резюмировал он. При этом, как говорит Волков, «интернет-панели лучше исследований, которые набирают участников с помощью метода River Sampling».

В своей работе «Вебер», как уточнили в компании, использует следующие методы: онлайн-опрос среди пользователей сети методом River Sampling, а также телефонный опрос, интервью face-to-face, панельные исследования, фокус-группы (онлайн и офлайн), онлайн-форумы, глубинные и экспертные интервью, онлайн-кликер (сбор и анализ реакций на видео в прямом эфире), контент-анализ, юзабилити-тестирование, альфа- и бета-тестирование, а также кабинетные исследования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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