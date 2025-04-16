Каждый пятый россиянин недоволен состоянием репродуктивного здоровья

Самая сложная тема для обсуждения – сексуальное здоровье и взаимоотношения. Она вызывает наибольшее стеснение и у мужчин, и у женщин. Чуть меньше половины опрошенных мужчин (47%) не готовы говорить о сексуальном здоровье с врачом, более трети (35%) – с партнершей. Аналогичная ситуация с женщинами: половина (52%) не готова обсуждать эту тему с медиком, треть (30%) – с партнером. Несмотря на стеснение, чаще всего мужчины говорят о вопросах репродуктивного здоровья именно с медиками (58%) и с партнершей (67%). А женщины практически в равной степени обсуждают это как с врачом (76%), так и с партнером (75%).