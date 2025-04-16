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Каждый пятый россиянин недоволен состоянием репродуктивного здоровья

При этом и мужчины, и женщины все еще стесняются разговаривать об этом с врачами и своими партнерами
Екатерина Дорофеева
Мужчины склонны скрывать от женщин некоторые свои проблемы
Мужчины склонны скрывать от женщин некоторые свои проблемы / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Доля россиян, которые недовольны состоянием своего репродуктивного здоровья, сократилась с 20% в 2024 г. до 18% в текущем году. Об этом говорится в результатах онлайн-опроса, проведенного аналитическим центром «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ) и фармкомпанией «Гедеон Рихтер». В нем приняли участие 1509 женщин и 1491 мужчина 18–45 лет из всех федеральных округов РФ. Результаты есть у «Ведомостей».

По данным на 2025 г., почти половина респондентов, как мужчин, так и женщин (48%), сейчас «скорее удовлетворены» своим репродуктивным здоровьем, а треть довольна полностью (30%). Остальные затруднились ответить (4%).

Вместе с этим почти 90% женщин и 70% мужчин когда-либо в жизни сталкивались с последствиями нарушений репродуктивного здоровья. Выбирая несколько ответов, среди них женщины чаще всего называли эмоциональные и психологические трудности (65%), ухудшение общего состояния (62%), нарушение сна и отсутствие аппетита (54%). Мужчины в первую очередь тоже обращали внимание на эти последствия, но немного реже (47, 41 и 43% соответственно).

Говоря о репродуктивном здоровье, в повседневном общении россияне чаще всего используют нейтральные и общеупотребительные слова (50% респондентов) – «проблемы в постели». Почти с одинаковой частотой они прибегают к медицинским терминам (36%) и разговорным и жаргонным словам (35%) – «контрацепция» и «залететь». Малая доля опрошенных озвучивают завуалированные и грубые выражения (13 и 7% соответственно). Некоторые темы репродуктивного здоровья остаются табуированными, что косвенно может влиять на демографическую ситуацию, говорится в результатах исследования.

Самая сложная тема для обсуждения – сексуальное здоровье и взаимоотношения. Она вызывает наибольшее стеснение и у мужчин, и у женщин. Чуть меньше половины опрошенных мужчин (47%) не готовы говорить о сексуальном здоровье с врачом, более трети (35%) – с партнершей. Аналогичная ситуация с женщинами: половина (52%) не готова обсуждать эту тему с медиком, треть (30%) – с партнером. Несмотря на стеснение, чаще всего мужчины говорят о вопросах репродуктивного здоровья именно с медиками (58%) и с партнершей (67%). А женщины практически в равной степени обсуждают это как с врачом (76%), так и с партнером (75%).

Более 5,7 млн россиян

прошли бесплатное обследование репродуктивного здоровья за 11 месяцев 2024 г., писали «Ведомости» в декабре. 68% граждан имеют I группу репродуктивного здоровья – у них нет заболеваний и факторов риска их развития. Ко II и III группам отнесли 32% россиян, прошедших скрининг. Во II группу врачи включают тех, у кого нет заболеваний репродуктивной системы, но есть факторы риска. В III группу попадают люди с заболеваниями. Оценка репродуктивного здоровья у россиян проводится с 2024 г. во время диспансеризации.

За последний год темой репродуктивного здоровья интересовалась большая часть россиян (80%). Наибольшее доверие как у женщин, так и у мужчин вызывает информация от дипломированного врача (82 и 74% соответственно). Практически такой же уровень уверенности у населения, если источник данных – официальная медорганизация (81% женщин и 76% мужчин). Вместе с этим россиян больше всего привлекает информация на простом и понятном языке – об этом заявили 78% женщин и 71% мужчин.

Что касается мужчин, они отличаются неспособностью говорить о собственных переживаниях, заявил ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук, специалист в гендерной лингвистике Валерий Ефремов. По его мнению, общество ждет от мужчин физической твердости, поэтому они гораздо реже и позже обращаются к профильному специалисту, чем женщины.

В осведомленности населения о репродуктивном здоровье важную роль играет готовность врача рассказывать и отвечать на вопросы, считает доцент кафедры акушерства и гинекологии РНИМУ им. Пирогова Ольга Братчикова. С этим соглашаются и психологи. В столичных клиниках, например, заметно выше уровень сервиса, поскольку врачи проходят курсы, направленные на улучшение коммуникативных навыков, отмечает психолог-сексолог, специалист сервиса психотерапии Alter Артем Химич. По его словам, такое повышение квалификации, а также внедрение программ сексуального образования в школах и вузах с целью разговоров о согласии, границах и психологических аспектах помогут преодолеть напряжение.

Разрыв между интересом и открытостью указывает на глубокую социальную проблему: люди хотят знать, но боятся спрашивать, говорит Химич. В российском обществе до сих пор преобладает установка о том, что интимные вопросы не следует выносить за пределы семьи и обсуждать публично. Создание пространств для диалога и изменение установок за счет образовательных реформ, по мнению эксперта, улучшат репродуктивное здоровье и позитивно скажутся на демографии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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