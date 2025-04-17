В России у 3,6 млн животных нет хозяев

Почему заговорили о бездомных животных

Законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных в прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля. Соавторами стали 24 депутата, среди которых глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Инициатива связана с продолжающимися случаями нападения собак на людей, в том числе со смертельным исходом. В 2024 г. за медпомощью из-за укусов собак (включая ослюнения и оцарапывания) обратилось 237 000 человек (-0,9% к 2023 г.), сообщал «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора. Против внесенной в Госдуму инициативы по умерщвлению животных высказались сенатор Андрей Клишас и несколько комитетов Совета Федерации, общественные деятели и организации как минимум из 18 регионов страны. Они направили президенту Владимиру Путину обращение (есть в распоряжении «Ведомостей»). В нескольких городах прошли митинги зоозащитников. Общественники выступили за введение более жесткого госконтроля при разведении домашних животных, их обязательную регистрацию, строительство приютов и реализацию системы «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат». «Дискуссия, которая приняла довольно жесткий характер, вылилась в публичную плоскость. В итоге Госдума обратилась по проблеме бездомных животных в правительство и ждет от него предложений. Впрочем, на прошедшем в конце марта отчете Белого дома этот вопрос все же не поднимался. И сам собой сошел на нет», – писал 14 апреля в колонке для «Ведомостей» руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук.