В России у 3,6 млн животных нет хозяевМенее четверти из них живут в приютах, которых, как говорят эксперты, в стране слишком мало
В России у 3,6 млн животных нет хозяев. Менее четверти из них живут в приютах, которых, как говорят эксперты, в стране слишком мало Численность бездомных животных в России в 2025 г. составила почти 3,6 млн – это 4% от общей популяции кошек и собак. К такому выводу пришли Центр изучения питания и благополучия животных, фонд помощи бездомным животным «Ника» и маркетинговая компания Ipsos. Они провели исследование, которое получило название «Всероссийская перепись бездомных животных».
Исследование основывается на 20 интервью с экспертами. Они обозначили факторы, влияющие на численность бездомных животных. Кроме того, при анализе в расчет брали информацию более чем из 30 источников о проблеме численности собак и кошек, а также мнение свыше 3000 респондентов – россиян старше 14 лет. Они дали оценку проблеме бездомности.
Значительную часть бездомных животных составляют кошки (2,9 млн), оставшаяся часть приходится на собак (700 000). Из общего количества животных без хозяев 3,4 млн кошек и собак находятся на улице и лишь 170 000 – в приютах.
Впрочем, число приютов для животных в России невелико – всего их 530, по данным фонда помощи животным. То есть на один приют в среднем приходится 320 животных. Из 170 000 животных, живущих в приютах, 17 000 приходится на кошек и 153 000 – на собак.
Самая острая ситуация по численности животных, как говорится в результатах исследования, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. В первом на 100 человек приходится почти семь бездомных животных, а во втором – четыре. В этих же регионах зафиксирован самый низкий уровень стерилизации, что влияет на увеличение популяции бездомных животных, следует из материалов переписи.
Более 90% россиян замечают на улице бездомных животных, но свыше половины (54% в случае кошек и 59% в случае собак) не предпринимают никаких действий. Вместе с этим каждый третий (29%) подкармливает кошек, каждый пятый (21%) – собак. А более 15% респондентов заявили, что совершают «активные действия»: публикуют записи в соцсетях, обращаются в зоозащитные организации, делают пожертвования и др. О готовности взять животное с улицы в той или иной степени заявляет каждый пятый (более 20%). Одни – на передержку, другие – для того чтобы оставить у себя.
По мнению опрошенных экспертов, большинство бездомных животных – от 50 до 98% – раньше были домашними питомцами людей. А по мнению населения, как утверждается в результатах, основные источники появления беспризорных животных – нежелательное потомство, самовыгул, в результате которого собаки сбиваются в стаи, и отказ от питомца. К стерилизации домашних любимцев респонденты в основном относятся положительно (53%) или нейтрально (36%). Доля поддерживающих стерилизацию бездомных животных выше (74%), а тех, кто не выражает никакого интереса, ниже (20%).
От питомца отказывался в среднем каждый четвертый – 31% владельцев кошек и 25% хозяев собак. Среди причин отказа респонденты называли переезд (24%), аллергию на животное (18%), проблемы с его поведением (15%), нехватку времени на заботу (14%) и болезнь питомца (8%). После отказа большая часть отдала животное «в хорошие руки» (около 65%). Но были и те, кто оставил его на улице (9% в случае кошек и 3% по собакам). Животных отдали в приют 4% владельцев кошек и 6% хозяев собак.
Почему заговорили о бездомных животных
Что касается случаев незапланированного потомства, практически столько же людей оставили кошку или собаку на улице (около 10%). Большинство раздали друзьям и родственникам (60% по кошкам и 46% по собакам) или отдали «в хорошие руки» незнакомым (33% по кошкам и 32% по собакам). Совсем малая часть отдала животное в приют (1%).
По мнению населения, сократить численность бездомных животных поможет их стерилизация, а также льготные программы стерилизации домашних питомцев. Помимо этого они считают, что проблему поможет решить борьба с жестоким обращением с животными на законодательном уровне и информационная поддержка приютов. Эксперты же говорят, что осведомленность населения о конкретных действиях по решению проблемы нужно повышать.
В итоге в исследование вошли такие рекомендации, как развитие ответственного отношения к животным, увеличение процента стерилизованных домашних питомцев, дальнейшее развитие программы «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат», а также регистрация и чипирование домашних животных.
Чтобы изменить отношение к животным, нужна государственная пропаганда ответственного отношения к ним, считает директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. Поменять восприятие людей в этом вопросе не смогут несколько организаций, отмечает она. Для решения проблемы нужно работать с населением, а также предлагать обучение и консультации с зоопсихологом для тех, кто берет животное домой, считает Сафонова.
9% выброшенных кошек и 3% собак – это огромное количество, существенным образом влияющее на увеличение популяции бездомных животных, говорит зоозащитник Юрий Корецких. По его словам, на уровне государства для решения этой проблемы нужно вводить определенные меры: обязательная регистрация домашних животных, контроль за их разведением, а также штрафы и уголовные статьи за выброшенных питомцев.