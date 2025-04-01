О пропаже питомца нужно будет сообщать в полицию в течение трех днейТакую поправку в закон разработали депутаты, предложив также запретить выгуливать опасные породы детям до 16 лет
О пропаже питомца нужно будет сообщать в полицию в течение трех дней. Такую поправку в закон разработали депутаты, предложив также запретить выгуливать опасные породы детям до 16 лет Депутаты Госдумы разработали поправку в ст. 9 закона об ответственном обращении с животными, согласно которой о пропаже домашнего питомца нужно будет в течение трех дней сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. Инициативу 31 марта представили зампред комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») и зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко (КПРФ). Поправки поддержали члены рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных (на заседании которой они и были представлены).
Инициатива направлена против самовольного выгула и случаев, когда от собак «пытаются избавиться», она должна выработать у населения ответственность за жизни животных, пояснил Корниенко. Если владелец не сообщит о пропаже, то при обнаружении питомца действия его хозяина будут расцениваться как «умышленные по незаконному избавлению», уточнил депутат в разговоре с «Ведомостями».
Аналогичная норма действует в Белоруссии, обратил внимание Корниенко. Постановлением республиканского Совета министров от 2001 г. «Об утверждении правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных» определено, что при пропаже питомца необходимо в течение трех дней поставить в известность организации, которые регистрируют животных, а также ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания.
В России сейчас нет единой системы, которая позволяет установить владельца потерявшегося или выброшенного животного, обратила внимание в разговоре с «Ведомостями» член рабочей группы, председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Решением этой проблемы могут стать обязательные требования к маркировке и учету домашних животных. С предложением чипировать питомцев 27 марта также выступал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Члены рабочей группы поддержали еще одну поправку в ст. 13 этого же закона. Обе инициативы будут межфракционными, заявили Корниенко и Спиридонов. Их внесут в Думу до 4 апреля, уточнил последний.
Поправкой предлагается запретить выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет, а также гражданам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. К потенциально опасным относят 12 пород и их метисов: акбаш, питбульмастиф, булли кутта, бразильский бульдог, бэндог, северокавказская собака и др. В перечень также входят породы, которые используются для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а особенности их поведения не изучены до конца, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, близких к рабочей группе. Необходимость поправки там объясняется многочисленными примерами нападения домашних собак на людей и других животных. По данным СК, число уголовных дел, связанных с нападениями животных на граждан, в 2022–2024 гг. выросло в 5,2 раза до 408 случаев по итогам прошлого года (без разбивки на домашних и безнадзорных животных). В 2025 г. также происходили нападения собак, в том числе на несовершеннолетних, в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской областях.
Действующая версия закона запрещает выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Исключение – прогулки на огороженной территории владельца животного, при входе на которую установлено предупреждение об опасной собаке. Из текущего обсуждения поправок пока не ясно, как будет проверяться соблюдение правил выгула и будет ли полиция должным образом разбираться с обращениями о пропаже животных, говорит директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. «Ведомости» направили запрос в МВД о целесообразности наделения сотрудников полиции такими функциями и о наличии ресурсов для их выполнения.
Инициативу о выгуле потенциально опасных пород нужно детально проработать, считает зоозащитник Юрий Корецких. Вместе с этим он обратил внимание, что сейчас в перечень потенциально опасных входят настолько редкие породы, что изменения не затронут большинство владельцев животных. Впрочем, депутаты уже задумались о расширении этого списка. Например, возглавляющая рабочую группу Нина Останина из КПРФ предложила добавить в него ротвейлеров и алабаев (цитата по ТАСС). По мнению Корецких, предложенные меры «отвлекают внимание» от цели законопроекта, внесенного в Госдуму в феврале, – безвозвратного отлова бездомных животных.