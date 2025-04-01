О пропаже питомца нужно будет сообщать в полицию в течение трех дней

Поправкой предлагается запретить выгуливать собак потенциально опасных пород детям до 16 лет, а также гражданам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. К потенциально опасным относят 12 пород и их метисов: акбаш, питбульмастиф, булли кутта, бразильский бульдог, бэндог, северокавказская собака и др. В перечень также входят породы, которые используются для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, а особенности их поведения не изучены до конца, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, близких к рабочей группе. Необходимость поправки там объясняется многочисленными примерами нападения домашних собак на людей и других животных. По данным СК, число уголовных дел, связанных с нападениями животных на граждан, в 2022–2024 гг. выросло в 5,2 раза до 408 случаев по итогам прошлого года (без разбивки на домашних и безнадзорных животных). В 2025 г. также происходили нападения собак, в том числе на несовершеннолетних, в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской областях.