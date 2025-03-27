Александр Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от собак

По словам Шабалиной, система отлова с последующим умерщвлением дает эффективный результат только на протяжении первых пяти лет. После чего срабатывает так называемый «эффект вакуума»: на смену изъятых из ареала обитания и умерщвленных животных приходят новые. А поскольку территория пустует и на ней нет конкуренции, животные быстро размножаются, восполняя ту брешь, которая была образована после изъятия животных из этого места, отметила Шабалина. Результаты зарубежных исследований, демонстрирующие итоги применения данной системы, были опубликованы в научно-практическом пособии «Обращение с животными в России и за рубежом» Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ в 2025 г., указала она источник данных.