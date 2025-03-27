Александр Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от собак

Александр Бастрыкин предложил свои меры по защите людей от собакГлава Следственного комитета хочет усилить контроль за частными заводчиками и чипировать животных
Председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин предложил ввести обязательный учет и чипирование домашних животных. Основные тезисы законодательных инициатив, направленных на защиту людей от нападений собак, опубликованы в официальном Telegram-канале СК.
В СК считают, что должен быть усилен контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков. Кроме этого, необходимо установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также к тем, кто занимается их разведением в коммерческих целях. Это может быть обязательное обучение по обращению, мерам безопасности и условиям содержания конкретных пород собак, по итогам прохождения которого будет выдаваться специальное разрешение.
Среды других мер – запрет самовольного выгула наиболее опасных животных в общественных местах. По закону, принятому 27 июля 2023 г., самовыгул животных уже запрещен вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления.
В СК предлагают не возвращать в прежние места обитания бездомных животных, в отношении которых применялась программа «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ). Помимо этого, за счет системных мер поддержки надо поощрять работу частных приютов. Среди таких мер могут быть следующие: снижение или отмена налоговых ставок, безвозмездная передача в пользование помещений и земельных участков для обустройства приютов и др.
Если же данные нововведения окажутся неэффективными, СК предлагает ужесточить ответственность, вплоть до уголовной для уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также для частных заводчиков.
По данным СК, число уголовных дел, связанных с нападениями животных на граждан, в 2022-2024 гг. выросло в 5,2 раза до 408 случаев по итогам прошлого года. В 2025 г. также происходили нападения собак, в т.ч. на несовершеннолетних в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской областях и других.
Адвокат адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина, специализирующийся на вопросах регулирования обращения с животными, согласна с предложениями СК о необходимости ввести отдельное регулирование и контроль за деятельностью тех, кто занимается разведением животных. Согласна она и с тем, что надо повышать требования к гражданам, приобретающим собак потенциально опасных пород.
Система ОСВВ – не единственный метод контроля численности безнадзорных животных, продолжила адвокат. Помимо нее используются еще два метода: отлов с пожизненным содержанием в приютах и умерщвление животных после отлова.
По словам Шабалиной, система отлова с последующим умерщвлением дает эффективный результат только на протяжении первых пяти лет. После чего срабатывает так называемый «эффект вакуума»: на смену изъятых из ареала обитания и умерщвленных животных приходят новые. А поскольку территория пустует и на ней нет конкуренции, животные быстро размножаются, восполняя ту брешь, которая была образована после изъятия животных из этого места, отметила Шабалина. Результаты зарубежных исследований, демонстрирующие итоги применения данной системы, были опубликованы в научно-практическом пособии «Обращение с животными в России и за рубежом» Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ в 2025 г., указала она источник данных.
Система изъятия и пожизненного содержания, а также ОСВВ в мировой практике признаны эффективными. ОСВВ не покажет моментальный результат, но действенна в долгострочной перспективе. Тогда как система отлова с последующим пожизненным содержанием на текущем этапе просто не может работать из-за отсутствия достаточного числа приютов и переполненности уже существующих, продолжила она.
Таким образом на смену ОСВВ фактически СК предлагает ввести единственный возможный вариант – отлов с последующим умерщвлением, тогда как данный метод не работает эффективно в долгосрочной перспективе, резюмировала она.
Как обстоят дела с приютами в регионах
В феврале 2025 г. президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля создать центр по вопросам ответственного обращения с животными. В нем власти субъектов, Ассоциация волонтерских центров и социально ориентированных НКО (СОНКО) будут готовить предложения по улучшению законодательства в данной сфере. До 1 июля правительство и региональные власти должны обеспечить возможность выдачи земельных участков СОНКО для строительства приютов для животных.
Приюты для бездомных животных есть не во всех субъектах РФ. Например, нет их или специально оборудованных мест для передержки на территории Карачаево-Черкесской Республики. Впрочем, в 2024 г. в субъекте был подобран земельный участок под предполагаемое строительство приюта в Урупском муниципальном районе.
В Адыгее работают только два частных приюта общей вместимостью до 680 животных. В Марий Эл – пять частных приютов. В Приморском крае – один государственный и два частных приюта. В Ульяновской области расположены восемь приютов общественных некоммерческих организаций и два частных общей вместимостью 500 голов.
В Нижегородской области есть 12 приютов в системе государственной ветеринарной службы и четыре частных. В Бурятии – 13 пунктов временного содержания животных и пять частных приютов. Под размещение последних в республике без проведения торгов выдают в безвозмездное пользование и аренду на льготных условиях земельные участки в государственной или муниципальной собственности.